Milatović: Crna Gora treba da postane najveći strateški partner SAD-a na Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može i treba da postane najveći strateški partner Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Balkanu, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je to rekao na sastanku sa visokim zvaničnikom u američkom Stejt Departmentu Derekom Šoleom i savjetnicom predsjednika SAD-a Džozefa Bajdena za evropske poslove, Amandom Slout.

Milatović je kazao da tome u prilog ide i proces snažne demokratizacije u Crnoj Gori koji postoji nakon političkih promjena 2020. godine.

On je naveo da su te promjene doprinijele tome da je Crna Gora danas još kredibilniji NATO saveznik, sa istorijskom podrškom građana prema članstvu u Alijansi.

Milatović je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, zatražio podršku američke administracije za najskorije učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju.

On je dodao da je to proces koji bi pozitivno uticao na reformske procese u cijelom regionu Zapadnog Balkana i šire.

„Sagovornici su se saglasili da je Memorandum o ekonomskoj saradnji između dvije države potpisan u vrijeme kada je Milatović bio ministar ekonomskog razvoja odlična osnova za pozicioniranje Crne Gore kao destinacije za veće američke investicije“, navodi se u saopštenju.

