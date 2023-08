Milatović: Crna Gora spremna za ulazak u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, nakon političkih promjena, spremna za ulazak u Evropsku uniju (EU), kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je gost radne večere sa liderima Balkana i najvišim zvaničnicima EU, čiji je domaćin premijer Grčke Kirijakos Micotakis, povodom 20 godina od usvajanja Solunske deklaracije.

„Milatović je poručio da je, nakon političkih promjena, Crna Gora spremna za ulazak u EU i da bi se njenim učlanjenjem poslala dobra poruka zemljama Zapadnog Balkana i Istočne Evrope da je proces proširenja živ“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, uz evropsku budućnost Zapadnog Balkana, teme sastanka i podrška Ukrajini kao i energetska bezbjednost na Balkanu i Jugoistočnoj Evropi.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da se očekuje i usvajanje posebne Deklaracije kojom bi se istakla dodatna podrška svih država ispunjavanju tih ciljeva.

Skupu u Atini prisustvuju predsjednici Evropske komisije i Evropskog Savjeta, Ursula von der Lajen i Šarl Mišel, kao i predsjednici Ukrajine i Moldavije, Volodimir Zelenski i Maja Sandu.

Iz Službe za informisanje predsjednika kazali su da su na skupu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski, Hrvatske Andrej Plenković, Bugarske Nikolaj Denkov, Rumunije Marsel Čolaku, Kosova Albin Kurti, kao i predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.

Kako je najavljeno, Milatović sjutra će imati bilateralne sastanke sa Zelenskim, a zatim domaćinima predsjednicom i premijerom Grčke, Katerinom Sakelaropulu i Kirijakosom Micotakisom.

„Važnim bilateralnim sastancima u Atini, Milatović nastavlja posjetu glavnim gradovima zemalja EU koju je započeo u Briselu, a sve u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS