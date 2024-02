Milatović: Crna Gora podržava evroatlantski put Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora snažno podržava evroatlantski put Ukrajine, kazao je predsjednik Jakov Milatović u razgovoru sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Tirani.

Iz kabineta predsjednika je saopšteno da je Milatović danas, na poziv Zelenskog i albanskog premijera Edija Rame učestvovao na Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

“Crna Gora snažno podržava evroatlantski put Ukrajine, i to je upravo najvažnija poruka koju sam danas i rekao Zelenskom”, kazao je Milatović u izjavi dostavljenoj medijima.

Milatović je naveo da je Samit bio dobra prilika da ponovi podršku Crne Gore Ukrajini u njenoj borbi za slobodu.

On je, kako je kazao, u razgovoru sa Zelenskim ponovio da Crna Gora od prvog dana stoji uz Ukrajinu.

“Da se radujemo što je Ukrajina dobila zeleno svjetlo da započne pregovore sa Evropskom unijom (EU) i da smo, kao NATO savez, podigli nivo razgovora koje imamo sa Ukrajinom”, rekao je Milatović.

Kako se navodi u saopštenju, tokom razgovora Milatovića i Zelenskog konstatovani su odlični međudržavni odnosi i potvrđena snažna podrška Crne Gore Ukrajini u kontekstu ruske agresije.

“Istaknut je značaj odluke EU o otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom, što predstavlja važan korak ka obezbjeđivanju prosperiteta, mira i stabilnosti Evrope”, kaže se u saopštenju.

Milatović se, kako je saopšteno, tokom Samita u Tirani sastao i sa predsjednicom Moldavije Majom Sandu.

U saopštenju se navodi da su u razgovoru Milatovića sa Sandu konstatovani prijateljski odnosi Crne Gore i Moldavije i naglašen interes za dalje unapređenje saradnje dvije države u oblasti ekonomije, obrazovanja i turizma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS