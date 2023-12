Milatović: Crna Gora ostaje posvećena saveznica NATO

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Holandija, kao članice NATO-a, sarađuju na većem nivou i u okvirima važnim za širu, globalnu bezbjednost, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i poručio da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena saveznica.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je, tokom razgovora sa holandskim premijerom Markom Ruteom na marginama Samita Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan, istakao važnost dalje podrške Holandije politici proširenja EU.

Navodi se da je Milatović upoznao Rutea sa pozitivnim pomacima koje je Crna Gora uradila u prethodnom periodu po pitanju sveobuhvatnih reformi, istakavši uvjerenje da će nova Vlada nastaviti dalji reformski proces, koji je u interesu cjelokupnog crnogorskog društva.

“Dvije zemlje kao članice NATO-a, kako je dodao Milatović, sarađuju na većem nivou i u okvirima važnim za širu, globalnu bezbjednost. On je potvrdio da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena saveznica”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Milatović je iskazao zadovoljstvo otvaranjem rezidentnog predstavništva u Hagu i naveo da očekuje da će Holandija, shodno reciprocitetu otvoriti Ambasadu u Crnoj Gori.

“Naglašena je potreba daljeg unapređenja prijateljskih i savezničkih odnosa dvije države i ostvarivanja dinamičnije saradnje, prvenstveno kroz intenziviranje političkog dijaloga”, rekli su iz Službe za informisanje predsjednika.

Milatović je pozvao Rutea da posjeti Crnu Goru, što je prihvaćeno.

Rute je ponovio punu podršku ubrzanju evropskog integracionog procesa Crne Gore.

On je ohrabrio Crnu Goru da u narednom periodu nastavi sa koracima u pravcu unaprjeđenja vladavine prava, s posebnim akcentom na imenovanja u pravosuđu.

