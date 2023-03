Medoks: Napad na kandidata je napad na demokratski proces

Podgorica, (MINA) – Napad na bilo kojeg kandidata tokom predsjedničke kampanje je napad na demokratski proces, kazala je britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks, dodajući da se nada da će vlasti preduzeti odgovarajuće mjere protiv odgovornih i obezbijediti sigurnost svih kandidata.

Medoks je na Tviteru /Twitter/ napisala da je u potpunosti saglasna sa onim što su njene koleginice iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država rekle u vezi sa napadom na predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića na Cetinju.

Ona je istakla da nasilje ili prijetnje nasiljem protiv bilo koga nijesu prihvatljivi.

“Napad na bilo kojeg od kandidata tokom predsjedničke izborne kampanje je, osim toga, napad na demokratski proces. Nadam se da će vlasti preduzeti odgovarajuće mjere protiv odgovornih i osigurati sigurnost svih kandidata tokom kampanje”, poručila je Medoks.

