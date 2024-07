Martinović napustio Demokratsku Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Doskorašnji ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimir Martinović napustio je Demokratsku Crnu Goru.

Premijer Milojko Spajić je, u Predlogu za promjenu sastava 44. Vlade o kojem je u toku rasprava u parlamenu, za ministarku turizma predložio Simonidu Kordić, a za ministra ekologije, održivog i razvoja sjevera Damjana Ćulafića.

Martinović je u saopštenju dostavljenom medijima istakao da ta odluka nema nikakve veze sa foteljama i njegovom smjenom sa pozicije ministra.

„Kao neko ko je jedan od osnivača Demokratske Crne Gore, javnosti radi želim da saopštim, a i kao neko ko je u vjeri što nije nikakva tajna i svima je dobro poznato, tako mi Bog pomogao ova moja odluka nema nikakve veze sa foteljama i mojom smjenom sa pozicije ministra, jer je sve prolazno, već zbog načina kako sam smijenjen“, naveo je Martinović.

On tvrdi da je smijenjen jer je bio „smetnja jednoumlju i animozitetu jednog čovjeka prema meni, kojem sam smetao zbog stavova koji su nekad bili kontra tom istom jednoumlju“.

„Takođe želim da istaknem da je sve ovo urađeno bez bilo kakvih prethodnih informacija o tome da ću biti smijenjen, iako se to po svemu sudeći unaprijed pripremalo. S toga od danas više nijesam član Demokratske Crne Gore“, poručio je Martinović.

On je rekao da mu je žao što rezulatati koji su postignuti u proteklih osam mjeseci u, kako je naveo, jednoj teškoj zatečenoj situaciju, naročito na polju ekologije, nijesu cijenjeni i bili mjerljivi za takve odluke.

Martinović se zahvalio svima koji su bili i za i protiv takve odluke poželio im privatnu i profesionalnu sreću.

„Takođe, sreću bih poželio i kolegama koje su ostale u ovom političkom subjektu, i smatraju da su ovakvi načini ispravni“, dodao je Martinović.

Prema njegovim riječima, to nije ničiji poraz, niti pobjeda, već početak nezaustavljivih demokratskih procesa.

„Kao neko ko vjeruje i vjerovao je dok je bio ministar, da ova vlada treba da uvede Crnu Goru u Evropsku uniju, nijesam od onih koji želi da se dogodi išta drugo samo zato što nije ministar, osim da se ti ciljevi ispune i ekonomski standardi građana poboljšaju“, istakao je Martinović.

On je kazao da se zato čvrsto nada i vjeruje da će se tim putem nastaviti.

„Htio bih da poželim svaki uspjeh za sve ono sto je za dobrobit ove države“, dodao je Martinović.

