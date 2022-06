Marović: Reforma javne uprave važna za napredovanje prema EU

Podgoica, (MINA) – Profesionalizacija javne uprave važna je za ispunjavanje obaveza na evropskom putu, kao i za stvaranje uprave koja će na kvalitetan način servisirati potrebe građanki i građana Crne Gore, ocijenila je potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je, u razgovoru sa direktoricom Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Majom Handijskom Trendafilovom, rekla da je jedan od prioriteta Vlade reforma javne uprave i unapređenje stručnosti državnih službenica i službenika.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marović je kazala da će Ministarstvo evropskih poslova nastaviti saradnju sa ReSPA-om s ciljem unapređenja znanja i vještina zaposlenih u državnoj upravi.

Ona je naglasila da vidi dodatni prostor za jačanje administrativnih kapaciteta koji će pomoći administraciji prilikom ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom (EU), ali i dostizanja evropskih standarda.

“Imajući u vidu važnost kvaliteta usluga, potpredsjednica je istakla da je posebnu pažnju potrebno posvetiti jačanju kapaciteta opština, s obzirom na to da se radi o najčešćoj adresi na kojoj građanke i građani traže podršku od javne uprave, te da ona ne smije biti zanemarena”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Handijska Trendafilova upoznala Marović sa budućim aktivnostima ReSPA-e.

“Reforma javne uprave je od krucijalnog značaja za napredak Crne Gore u pregovorima s EU. ReSPA je tu da bude konstruktivan partner Vladi i pomogne u izgradnji kapaciteta javne uprave”, poručila je Handijska Trendafilova.

