Marović: Fokusirani na realizaciju prioriteta u vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je svjesna političkog momenta i maksimalno je fokusirana na realizaciju prioriteta u vladavine prava, bez prečica, očekujući da će Evropska unija (EU) prepoznati njene rezultate i uložene napore, poručila je potpredsjednica Vlade Jovana Marović.

Ona se u Briselu sastala sa direktoricom za Evropu u Evropskoj službi za vanjske poslove, Angelinom Ajhorst.

“Crna Gora teži što skorijem imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija, na temelju sveobuhvatnog političkog dijaloga i konsenzusa političkih aktera u Skupštini”, rekla je Marović.

Kako je kazala, uporedo s tim, pristupilo se racionalizaciji pregovaračke strukture, koja se želi učiniti efikasnijom, kompaktnijom i spremnijom da odgovori izazovima aktuelne zahtjevne faze pristupnih pregovora s EU.

„Kako bi se na najbolji način podstakle dalje reforme u svim oblastima od značaja za pregovarački proces, Crnoj Gori je veoma važno da dobije konkretne signale i podršku evropske strane“, kazala je Marović.

Ajhorst je rekla, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, da EU prepoznaje pozitivne rezultate koje je ostvarila Crna Gora.

“Naročito u dijelu potpune usklađenosti sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i implementacijom sankcija koje je EU uvela Rusiji, čime demonstrirate nesumnjivu odanost evropskom sistemu vrijednosti“, kazala je Ajhorst.

Ona je ukazala na potrebu da se u predstojećem periodu pronađe prostor za što veće učešće Crne Gore u tijelima EU u svojstvu posmatrača i na taj način Unija i njene strukture u ovoj fazi pregovora učine bliskijim Crnoj Gori.

„Crna Gora je svijetli primjer na Zapadnom Balkanu, a EU je spremna da demonstrira da ujedinjenim naporima možemo doći do cilja od obostranog interesa“, kazala je Ajhorst, navodeći da je Unija trenutno posvećena konsolidaciji evropske bezbjednosne strukture.

Sagovornice su, kako se navodi, izrazile zadovoljstvo zbog sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, koji će biti održan 14. jula u Crnoj Gori.

“To će biti dobra prilika za intenziviranje dijaloga na političkom nivou i konkretizaciju daljih koraka u pristupnim pregovorima”, kaže se u saopštenju.

