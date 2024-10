Mandić: Zakonodavni okvir da bude usklađen sa potrebama tužilaštva

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori ključna je borba protiv kriminala i korupcije, a najvažnije je da u tom poduhvatu zakonodavni okvir bude potpuno usklađen sa potrebama tužilaštva i organa reda i zakona, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je, na sastanku sa predsjednikom Predstavničkog doma Italije Lorencom Fontanom, tokom zvanične posjete toj državi, rekao da su primjer zakoni koji su usvojeni u Italiji tokom borbe sa mafijom.

„Mandić je poručio da su, otkad je promijenjena vlast, razdvojeni izvršioci kriminalnih djela i vlast, te da Crna Gora ne želi da propusti tu šansu“, kaže se u saopštenju.

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, dodao da je ideja o formiranju parlamentarnog anti-mafija odbora, po modelu koji je korišćen u Italiji, izuzetno koristan za Crnu Goru.

Kako je dodao Mandić, u tom pravcu pozitivan korak bi bio i predlog bilateralnog protokola o saradnji između Predstavničkog doma Italije i Skupštine Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala, što bi podrazumijevalo studijske posjete i obuke.

„Mandić je kolegu Fontanu upoznao i o ambicioznom planu naše zemlje da do kraja godine zatvori četiri EU pregovaračka poglavlja, dok bi zatvaranje svih poglavlja trebalo da bude realizovano do kraja 2026. godine“, kaže se u saopštenju.

Fontana je poručio da je sada pravi trenutak da dvije države ojačaju saradnju, jer Italija može mnogo da pomogne Crnoj Gori, zahvaljujući sopstvenom iskustvu.

On je istakao da Predstavnički dom Italije ima odličnu saradnju sa Evropskim parlamentom.

Mandić je, kako se navodi, istakao i da Crna Gora dugo nije bila u prilici da se suoči sa daljom prošlošću, a ne samo sa ratovima s početka devedesetih.

„Tako je otvorena tema ratnih zločina počinjenih od strane komunističkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata“, kaže se u saopštenju.

Fontana je rekao da će u razgovorima sa Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom odbrane i detaljno razraditi naredne korake u vezi sa tom temom.

