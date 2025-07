Ibrahimoviću još jedan mandat na čelu BS-a

Podgorica, (MINA) – Ervin Ibrahimović izabran je danas ponovo za predsjednika Bošnjačke stranke (BS).

Kako je saopšteno iz te partije, Ibrahimović je za novi mandat izabran jednoglasno na petom kongresu stranke.

Iz BS-a su podsjetili da ta stranka, za skoro dvadeset godina postojanja, nije imala nijedan vanredni kongres.

„Sa sigurnošću možemo reći da je ovaj, peti redovni kongres, jubilej naše stranke i simbol stabilnosti i kontinuiteta“, poručili su iz BS-a.

Oni su kazali da delegati i članstvo BS-a podržavaju rad Ibrahimovića i da se on, kako su naveli, svjestan odgovornosti koju nosi, ali voljan za uspješno vođstvo Bošnjaka u Crnoj Gori, zahvalio na pruženoj prilici da i u naredne četiri godine vodi BS uspješnim putem.

Kako se navodi u saopštenju, kongres BS-a usvojio je i četiri važne rezolucije, koje će trasirati politički put BS naredne četiri godine.

„Usvojene su Rezolucija o evropskim integracijama, Rezolucija o zaštiti jezičkih prava i adekvatnom učešću Bošnjaka i bosanskog jezika u Crnoj Gori, Rezolucija o demografskoj održivosti, kao i Rezolucija o Genocidu u Srebrenici“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Ibrahimović kazao da će nastaviti da vodi Bošnjačku stranku uspješnim putem, dodajući da je u prilog tome i činjenica da će još veći broj mladih i žena biti zastupljen u novom sazivu Glavnog odbora.

“Nema uspjeha bez mladih i žena u svim procesima odlučivanja”, kazao je Ibrahimović.

On, kako je naveo, odgovorno tvrdi da je BS najbolja bošnjačka priča u novijoj istoriji Crne Gore.

„U to ime, sve vas pozivam na međusobno povjerenje, poštovanje i saradnju. Svi zajedno smo dužni da našim mladim ostavimo bolji, ravnopravniji i razvijeniji ambijent za prosperitet i život u našoj Crnoj Gori”, zaključio je Ibrahimović.

U saopštenju se navodi da je pod sloganom „Znamo put! Vidimo se u EU!“ predstavljen novi Program i pravac djelovanja BS-a za naredne četiri godine.

Dodaje se da o dosljednosti u radu govori i činjenica da BS ne mijenja svoj ključni cilj: članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, ravnomjeran regionalni razvoj i očuvanje, afirmaciju i poboljšanje položaja Bošnjaka, ali i drugih manje brojnih naroda u Crnoj Gori.

