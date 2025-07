Sankcionisano 49 vozača teretnih vozila

Podgorica, (MINA) – Službenici saobraćajne policije sankcionisali su 49 vozača teretnih motornih vozila zbog kršenja zabrane saobraćaja na dionicama puta Kolašin – Jelovica – Berane i Podgorica – Mioska – Kolašin, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se su pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja sprovedene od petka do ponedjeljka.

Iz policije su rekli da su aktivnosti usmjerene na kontrolu poštovanja zabrane saobraćaja na tim dionicama za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, u periodu od 17 do 22 sata, kada je shodno važećoj naredbi na snazi zabrana saobraćaja za tu kategoriju vozila.

“Zbog nepoštovanja propisanih zabrana sankcionisano je 49 vozača teretnih motornih vozila, kojima su na licu mjesta izdati nalozi za plaćanje novčane kazne”, kaže se u saopštenju.

