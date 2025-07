Flota Morskog dobra spremna za sezonu na trajektnoj liniji

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Od početka godine do 1. jula, na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane zabilježen je manji broj automobila, ali veći broj putničkih i teretnih vozila.

Poslovođa Sektora za pomorski i priobalni saobraćaj, Aleksandar Crvenko, rekao je za RTHN da je promet putničkih vozila za maj i jun u odnosu na uporedni period manji oko 500 vozila, ali su finansijski efekti veći za period od januara do jula zbog povećanog broja teretnih vozila.

„Pretpostavljam da je to sve zbog ove situacije koja se dešava i da je obim smanjen zbog izgradnje bulevara Tivat-Jaz. Vidjećemo kakav će nam biti jul kada ga uporedimo sa prošlom godinom, ali znatno nam je porastao teretni program“, kazao je Crvenko.

Prema njegovim riječima, mnogo više imaju prelazaka autobusa, putničkih kombija i kampera, prenosi RTHN.

„Te tri kategorije su nam znatno uvećane u odnosu na prošlu godinu. Ako gledamo po broju malih vozila – njih imamo manje, ali što se tiče para – imamo više nego prošle godine“, dodao je Crvenko.

Sektor za pomorski i priobalni prevoz Morskog dobra obavio je pregled trajekta 30. avgust koji shodno pravilima, svake druge godine mora biti kontrolisan u okviru takozvanog suvog doka.

„Trajekt Perast koji će remontovati u kompaniji Adriatik 42, trebalo bi da da bude spreman oko 20. jula, Grbalj će biti spreman za plovidbu do 20. avgusta, dok su ostali trajekti spremni su za špic turističke sezone“, kazao je Crvenko.

On je naveo da u ponedjeljak trajekt Perast kreće u brodogradilište u Bijeloj koje je dobilo na tenderu taj posao, tako da se nadaju da će negdje od 20. do 25. jula imati taj brod u opticaju na ovoj liniji.

„Za remont trajekta Grbalj čekamo otvaranje ponuda naredne sedmice i, ako sve bude kako treba, i on će da bude remontovan negdje do 20. avgusta i da se vrati u flotu. Što se tiče ostalih trajekata: Ruka pravde, Teodo, Igalo, Kamenari i Lepetane – svi su spremni. To su brodovi sa produženim sertifikatima na godinu, odrađeni su servisi koje smo mi mogli da odradimo poput zamjene ulja, kaiševa, filtera i slično, tako da nam je flota spremna za ovu sezonu“, rekao je Crvenko.

Gužvi na trajektnim prelazima, kako je naveo, nema, najduže zadržavanje uz kupovinu karte i ukrcaj je do deset minuta.

„Kad vidite tivatsku stranu, hercegnovsku, kotorsku – bilo gdje da pođete veliki su zastoji. Međutim, na trajetu je maksimalno deset minuta od momenta kada dođete i kupite kartu. To je stavka kojom se baš možemo pohvaliti, da kod nas tih zastoja i gužvi nema. Dva srednja broda Igalo i Teodo voze u noćnoj smjeni, a treći brod saobraća do ponoći čime rasterećujemo gužvu koja je obično ljeti do jedan sat poslije ponoći. Nakon toga, do jutarnjih sati kada počinju da pristižu kombiji i autobusi, dva broda zadovoljavaju potrebe u ovom periodu“, kazao je Crvenko.

U Sektoru za pomorski i priobalni prevoz Morskog dobra ove sezone su zaposlili mornare i redare na platou za regulisanje saobraćaja, kako bi radnici na trajektima bili bezbjedni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS