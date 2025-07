Kadeti na Balkanskom prvenstvu u Banja Luci

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore otputovala je za Banja Luku, gdje će se od 9. do 13. jula takmičiti na U19 Balkanskom prvenstvu.

Crnogorski odbojkaši igraće u grupi B sa selekcijama Bugarske, Grčke i Srbije, dok će se u grupi A nadmetati Bosna i Hercegovina, Turska, Rumunija i Sjeverna Makedonija.

Na otvaranju prvenstva, izabranici selektora Dejana Radića odmjeriće snage sa selekcijom Bugarske u srijedu, sjutra u 15 sati i 30 minuta.

Dan kasnije, Crna Gora će igrati protiv Srbije od 13 sati, dok će grupnu fazu zaključiti u petak, duelom protiv Grčke, takođe u terminu od 13 časova.

Na put za Banja Luku krenulo je 14 odbojkaša.

Tehničari – Aleksa Kovačević i Luka Milošević (Budućnost Volley); korektori – Luka Lojić i Filip Radić (Budućnost Volley); primači servisa – Vuk Stanojević i Filip Milosavljević (Budva), Aleksa Radić i Kosta Poleksić (Budućnost Volley) i Mihajlo Grupković (Mornar);

srednji blokeri – Vukota Čelebić i Luka Gavrilović (Budva), Uroš Konatar (Jedinstvo); libera: Mirza Mujović (Jedinstvo) i Petar Milosavljević (Budva).

Selektor Dejan Radić kazao je da je zadovoljan kako su protekle dvonedjeljne pripreme.

“Iza nas je intenzivan period rada, gdje su igrači pokazali izuzetnu disciplinu, posvećenost i želju da napreduju iz dana u dan. Fokusirali smo se na sve ključne aspekte – fizičku pripremu, tehničko-taktičke detalje, kao i na timsku saradnju na terenu, a i van njega. Vjerujem da smo u ovom periodu uspjeli da podignemo formu na željeni nivo i da spremni dočekujemo Balkansko prvenstvo”, rekao je Radić.

On je naglasio da je ekipa motivisana i spremna da pruži svoj maksimum.

“Idemo na prvenstvo sa jasnim ciljevima i željom da ostvarimo najbolji mogući rezultat”, kazao je pred put selektor Radić.

U stručnom štabu, pored selektora Radića i pomoćnog trenera Mladen Novovića, je i Ivan Ječmenica, direktor muških reprezentativnih selekcija Odbojkaškog saveza Crne Gore.

Crna Gora će imati predstavnika i među službenim licima, Anđela Đuković dijeliće pravdu na prvenstvu.

