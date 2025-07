Crnogorskim tekvondistima pet medalja u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondisti nastup na G1/E2 turniru u Parizu završili su sa pet medalja dvije zlatne i tri srebrne.

U generalnom plasmanu osvojili su treće, a u konkurenciji seniorki prvo mjesto.

Zlatnu medalju osvojila je seniorka podgoričkog kluba S3 Anđela Berišaj u kategoriji do 73 kilograma, koja se vratila nakon sanirane povrede.

Na putu do finala pobijedila je predstavnice Francuske i Njemačke, dok je u meču za zlatno odličje bila bolja od predstavnice Švajcarske Laure Heldner.

U finalu zaustavljena je njena sestra Andrea Berišaj u kategoriji do 67 kilograma.

U polufinalu pobijedila je predstavnicu Francuske, a u finalu poražena je od predstavnice Alžira Halid Hadad.

Srebrnim odličjem morao se zadovoljiti i Zinedin Bećović u kategoriji do 74 kilograma.

Takmičar podgoričkog kluba S3, kao prvi nosilac, bio je slobodan na startu, dok je u drugom i trećem kolu savladao predstavnike Francuske.

U finalu bolji od njega bio je predstavnik Maroka Abdelhamida Abdunija.

Zlatnom medaljom okitio se i junior Ulcinja Enes Dušku u kategoriji do 68 kilograma.

Do zlatnog odličja došao je nakon četiri pobjede.

U prvom kolu, savladao je protivnika iz Velike Britanije, dok je u naredna tri kola ostvario pobjede protiv predstavnika Francuske.

U meču za zlatno odličje slavio je protiv domaćeg borca Eravana Žilea.

Fihalista je bila i juniorka Ulcinja Amela Nuti, ali je na kraju morala da se zadovolji srebrnom medaljom.

Na putu do finala, ostvarila je pobjede protiv takmičarki iz Italije i Portugala, ali je u finalnoj borbi zaustavljena od predstavnice Francuske Sadio Kamon.

Turnir u predgrađu Pariza okupio je više od 1200 takmičara iz 56 država svijeta.

“Sjajna polusezona je za nama. Imali smo mnogo aktivnosti sa svim uzrasnim kategorijama i najvažnije je da su nas povrede zaobišle.

Pred nama je kratka pauza, pa slijede pripreme za nastavak takmičenja”, rekao je trener podgoričkog kluba S3 Vlado Stanišić.

On je naglasio da je turnir u Parizu još jedna potvrda da crnogorski taekvondo kvalitetno trasira svoj put do mjesta koje zaslužuje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS