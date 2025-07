Cikotić: Istoriju prekrajaju Mandić i njemu bliske vjerske organizacije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić i vjerske organizacije bliske njegovom režimu prekrajaju istoriju, ocijenila je potpredsjednica Socijaldemokratske partije i predstavnica Evropskog saveza (ES), Amina Cikotić.

Mandić je, na svečanosti u Nevesinju povodom 150 godina Nevesinjske puške, rekao da je „u ovim teškim vremenima, kada se pokušava prekrojiti istorija, naša obaveza da istinu branimo“,

Cikotić je u reagovanju navela da istoriju prekrajaju Mandić i vjerske organizacije bliske njegovom režimu.

“Pokušavate da prekrojite zločince u heroje, četnike u antifašiste, a sebe izgleda pokušavate u pomiritelja”, navela je Cikotić na društvenoj mreži X.

Ona je rekla da mu nijedno od svega toga ne polazi za rukom, jer se, kako je navela, laž ne može predstaviti kao istina.

“Sreća pa svi znamo ko su Draža Mihajlović, Pavle Đurišić i Radovan Karadžić, a bome i ko je Andrija Mandić. Sve djeca zlobne, zločinačke i mračne politike”, kazala je Cikotić.

