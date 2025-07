Trinaestojulska nagrada mora biti odraz vrijednosti antifašizma i građanskog društva

Podgorica, (MINA) – Trinaestojulska nagrada mora biti odraz vrijednosti koje počivaju na temeljima antifašizma, građanskog društva i demokratije, poručili su iz kabineta predsjednika države.

Kako su naveli, Trinaestojulska nagrada nosi duboku simobliku za sve koji vole Crnu Goru.

„Vrijednosti na kojima gradimo savremenu Crnu Goru počivaju na temeljima antifašizma, građanskog društva i demokratije i sa njima trasiramo put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU) i društvu razvijenih evropskih demokratija”, kaže se u saopštenju.

Zato, kako su kazali iz kabineta predsjednika, sve državne nagrade, a naročito Trinaestojulska nagrada, moraju biti odraz tih vrijednosti.

„Ova nagrada nije samo priznanje pojedincu za njegov doprinos, već simbol i naše slobodarske istorije – 13. jula 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora dobila puno međunarodno priznanje kao samostalna država i 13. jula 1941. godine kada je podignut ustanak protiv fašističkih okupatora”, navodi se u saopštenju.

Iz kabineta predsjednika su poručili da svako ko odlučuje o dodjeli Trinaestojulskih nagrada uvijek mora imati na umu te vrijednosti.

„Zato pozivamo sve odgovorne ljude da vrate fokus na ono što je najvažnije za građanke i građane Crne Gore – poštovanje vrijednosti zajedništva i sistemskih promjena koje moramo sprovoditi da bismo postali naredna članica EU”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da predsjednik Crne Gore ostaje posvećen neophodnim promjenama u društvu.

“Koje zahtijevaju od svakog od nas da poštuje institucije i radi na njihovoj daljoj izgradnji, a ne njihovom obesmišljavanju i urušavanju”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS