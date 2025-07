Ćulafić: Obezbijediti da svaki građanin ima pristup kvalitetnoj vodi

Podgorica, (MINA) – Cilj Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) je da svaki građanin, bez obzira na to gdje živi, ima pristup kvalitetnoj vodi i sigurnom sistemu za upravljanje otpadnim vodama, kazao je resorni ministar Damjan Ćulafić.

On je, kako je saopšteno iz MERS-a, govorio na radionici “Priprema projekta za unapređenje vodnih usluga u Crnoj Gori”, u organizaciji Svjetske banke.

Navodi se da je na radionici razgovarano o trenutnom stanju i izazovima u vodnom sektoru, kao i o unapređenju sektora vodosnabdijevanja i kanalizacije u Crnoj Gori.

Prema riječima Ćulafića, realnost sa kojom se suočavaju na terenu pokazuje da su sistemi za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u brojnim opštinama tehnički zastarjeli, a njihovo održavanje sve skuplje i sve manje efikasno.

“Veliki dio postojeće infrastrukture više ne odgovara zahtjevima savremenog društva, a razlike među regionima dodatno produbljuju probleme dostupnosti i kvaliteta”, rekao je Ćulafić.

On je naveo da je MERS identifikovao potrebu za sveobuhvatnim pristupom tom pitanju.

“Rast broja stanovnika, razvoj turizma, jačanje poljoprivrede i uticaji klimatskih promjena stavljaju dodatni pritisak na već opterećene vodne sisteme. Bez ozbiljnih ulaganja, rizikujemo da narušimo kako ekološku ravnotežu, tako i uslove za zdrav život i ekonomski razvoj”, rekao je Ćulafić.

Poseban izazov, kako je rekao, uočava se na sjeveru Crne Gore.

“U mnogim opštinama tog regiona vodosnabdijevanje je nepouzdano, a tretman otpadnih voda je, u većini slučajeva, tehnički nedovoljno razvijen”, ocijenio je Ćulafić.

Takvo stanje, kako je dodao, nije prihvatljivo ni sa stanovišta javnog zdravlja, ni sa aspekta razvoja lokalnih zajednica, ni sa aspekta očuvanja prirode

Zato, kako je kazao, MERS tu inicijativu vidi kao korak ka modernizaciji i stabilizaciji sektora vodnih usluga.

“Ovo je početak novog ciklusa ulaganja u životnu sredinu, u kojem ćemo povezati potrebe lokalnih zajednica, savremene standarde i dostupna međunarodna sredstva”, dodao je Ćulafić.

On je zahvalio Svjetskoj banci, koja je prepoznala MERS kao partnera u tom važnom projektu, navodeći da ta podrška daje prostor da se precizno planiraju, stručno realizuju i dugoročno unaprijede sistemi u cijeloj zemlji, s posebnim fokusom na sjever.

“Naš cilj je jasan, obezbijediti da svaki građanin, bez obzira na to gdje živi, ima pristup kvalitetnoj vodi i sigurnom sistemu za upravljanje otpadnim vodama. Uvjeren sam da zajedničkim radom možemo da odgovorimo ovom izazovu na način koji će ostaviti trajne rezultate”, zaključio je Ćulafić.

