Mandić: Nevesinjska puška simbol otpora svih balkanskih naroda

Podgorica, (MINA) – Herojstvo i žrtva junaka Nevesinjske puške obavezuju Crnu Goru, Republiku Srpsku i Srbiju da žive u miru i slozi među sobom i sa drugim narodima, poručio je predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić.

On je to kazao na svečanosti u Nevesinju povodom 150 godina Nevesinjske puške, koja je organizovana nakon liturgije koju je služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije sa arhijerejima.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je, kao predstavnik Crne Gore, kazao da mu je čast da govori u Nevesinju, povodom 150 godina od ustanka koji je simbol otpora i temelj slobode svih balkanskih naroda i država koje su bile pod okupacijom otomanskog carstva.

“Slava i čast junacima Nevesinjske puške! Njihovo junaštvo neće se pamtiti kao neka lokalna ili regionalna epopeja – ono je istorijska prekretnica koja je otvorila Istočno pitanje, kako se to tada nazivalo u evropskoj politici i štampi”, poručio je Mandić.

Kako je istakao, iskra otpora, upaljena u Nevesinju 1875. godine, nije ugašena kao što je to mislio tadašnji okupator, već je postajala sve snažnija i svetija.

Mandić je istako da se danas, kada se obilježava vijek i po od tog slavnog ustanka, ne govori samo o jednom istorijskom događaju, već o temelju slobode za sve balkanske narode.

“Junaci Nevesinjske puške nisu se borili samo za svoje selo, svoju familiju ili svoj zavičaj – oni su se borili za slobodu svih Srba, za dostojanstvo naroda, za pravo na život u slobodi”, istakao je Mandić.

Prema njegovim riječima, Hercegovina Svetoga Save je zemlja prkosa i stradanja i kroz vjekove je bila poprište najžešćih bitaka za slobodu.

“Ustanci u Gacku, Bileći, Pivi, Drobnjaku, Morači, Nikšiću i Plužinama – svi oni govore o dubokoj vezanosti Hercegovine i Crne Gore, ne samo geografski, već duhovno, kulturno u krvlju ispisanoj istorijskoj sudbini”, kazao je Mandić.

On je ukazao i na tadašnje hercegovačke ratnike, glavare i dobrovoljce koji su, kako je naveo, prije sto pedeset godina pobjeđivali elitne turske jedinice koje su bile poslate da uguše ustanak.

“Pomolimo se za duše Peka Pavlovića, Jovana Gutića, Bogdana Zimonjića, Pera Tunguza, Simuna Zečevića, Stojana Kovačevića, Jovice Zirojevića, Vasa Buve, Lazara Sočice, Trivka Grubačića, njihovih junaka i hercegovačke nejači koja je teško propatila ovo vrijeme slave i ponosa”, naveo je Mandić.

Mandić je podsjetio da je ta borba i stradanje, kao i ratni požar koji je ustanak izazvao u novooslobođenim krajevima Srbije, Crne Gore i Bugarske, doveo je do Berlinskog kongresa 1878. godine, kada su, zahvaljujući herojstvu Hercegovaca i pobjedama slavne srpske i crnogorske vojske Srbija i Crna Gora dobile puno međunarodno priznanje, a Bugarska postala knjaževina koja je bila u vazalnom odnosu prema turskom carstvu.

“Upravo je 13. jul, kada je 1878. godine zaključen mirovni sporazum u Berlinu, Crna Gora odabrala za dan vlastite državnosti koji ćemo narednih dana proslaviti”, naglasio je Mandić.

On je kazao da je taj jubilej i za Crnu Goru od posebnog značaja.

“On nas podsjeća ko smo bili, gdje smo danas i šta nam je činiti u budućnosti. Danas više nego ikada moramo čuvati istorijsko pamćenje, moramo vaspitavati mlade na primjerima hercegovačkih, crnogorskih i drugih srpskih junaka, na moralnoj vertikali koju su nam ostavili”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, hrabrost tih ustanika nije ostala u 19. vijeku, već se prenijela na nove generacije – na srpske dobrovoljce u Balkanskim ratovima, na heroje Cerske, Kolubarske i Mojkovačke bitke, na mučenike Solunskog fronta i na one koji su položili živote za slobodu u Drugom svjetskom ratu.

“Odjek Nevesinjske puške je pretvoren u snažan nacionalni i patriotski talas koji je iznio dva balkanska i Prvi svjetski rat, temelj koji je uzdigao naš narod u borbi za istinu, pravdu i slobodu”, kazao je Mandić.

Kako je rekao, taj duh i poziv na čast živi i danas.

“Nažalost, narod Hercegovine nije ostvario ratne ciljeve te 1875. godine, ni dobio željenu slobodu, nego su otomansku vojsku na osnovu dogovora velikih sila zamijenili vojnici Austrougarske monarhije”, podsjetio je Mandić.

On je kazao da će ostati upamćena tuga i suze vojnika postrojenih ratnih hercegovačkih bataljona u Trebinju kao i protestni čin lomljenja vlastitog naoružanja ne želeći da ga predaju novim vlastima.

“Mi, predstavnici države Crne Gore, dolazimo u Nevesinje ne da budemo izaslanici i svjedoci bilo kakvog našeg narodnog poraza već da se poklonimo div junacima Nevesinjske puške i iskažemo visoko poštovanje mučeničkoj Hercegovini”, kazao je Mandić.

On je rekao da imaju želju i potrebu da poruče da dobro znaju ko su.

“Znamo da smo jedni drugima najbliži, a moćna ruka Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog daće nam snage da sve izazove sa kojima se suočavamo izdržimo. U ovim teškim vremenima kada se pokušava prekrojiti istorija, kada se nastoji izbrisati žrtve naših predaka i obesmisliti njihovo junaštvo, naša je obaveza da istinu branimo – istim onim žarom kojim su je oni branili”, poručio je Mandić.

On je kazao da danas stoje u zajedništvu – Republika Srpska, Crna Gora i Srbija.

“To bratstvo je zalog da ćemo, uprkos svim izazovima, znati da čuvamo ono što smo naslijedili od naših velikih predaka”, istakao je Mandić.

On je poručio da je svima potreban mir i stabilnost.

“Mir među nama i mir sa drugima. Gledamo i žalimo narode koji danas ratuju, ubijaju jedni druge i ruše ono što su vlastitim rukama sagradili.

Mi sve te zamke i izazove treba da izbjegnemo i posvetimo se našim interesima i budućnosti naše djece”, kazao je Mandić.

Kako je dodao, današnje vrijeme traži i neke nove vještine.

“Mi smo dužni da tim vještinama ovladamo kako u domaćem životu tako i politici”, rekao je Mandić, pozivajući na postavljanje jasnih ciljeva oko kojih se mogu okupiti svi dobronamjerni ljudi.

“Za početak je važno da nastavimo da radimo zajedno i učinimo naše zemlje zajednicama slobodnih, srećnih i bogatih ljudi. Sam možda možeš da se krećeš brže ali u društvu je sigurnije, ta pouka treba da nam je posebno važna”, istakao je Mandić.

Kako je kazao, dužnost ove generacije je da Nevesinjsku pušku nosi i čuva u srcima, a da istovremeno neumorno radi na korist svakog pojedinca, porodice i šire zajednice kojoj pripada.

“Neka je vječna slava junacima Nevesinjske puške! Živjelo Nevesinje! Živjela Hercegovina!Živjele Crna Gora, Republika Srpska i Srbija!“, zaključio je Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je danas u ime Crne Gore položio i vijenac na spomenik junacima Nevesinjske puške u selu Krekovi nadomak Nevesinja.

Dodaje se da su vijence položili i predstavnici delegacije Republike Srpske i Srbije.

