Mandić: Skupština posvećena reformama

Podgorica, (MINA) –Skupštine Crne Gore biće posvećena neophodnim reformama u cilju unapređenja evropske integracije države, kazao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

On je, na sastanku sa evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheljijem u Budimpešti, rekao da članstvo u Evropskoj uniji (EU) ostaje strateški cilj Crne Gore.

„Mandić je istakao da će 28. saziv Skupštine biti snažno posvećen neophodnim reformama u cilju unapređenja evropske integracije Crne Gore“, saopšteno je iz Skupštine.

Kako je naveo Mandić, Skupština će u narednim danima odlučivati o sedmom sudiji Ustavnog suda, a predstoji izbor vrhovnog državnog tužioca i kompletiranje Sudskog savjeta, čime bi država zaokružila važan proces u formiranju pravosudnih organa.

On je dodao da očekuje da će EU prepoznati snažno zalaganje parlamentarne većine u pogledu reformskih aktivnosti i unapređenja stanja, kao i da će to biti vrednovano na način što će se ubrzati proces pristupanja Crne Gore u EU.

Varhelji je, kako je saopšteno iz Skupštine, čestitao Mandiću izbor na funkciju, pozdravio napore Crne Gore u procesu pristupanja EU i pohvalio izlaganje Mandića na 11. konferenciji predsjednika parlamenata Jugoistočne Evrope.

On je rekao da vjeruje da će Crna Gora ubrzo postići važan napredak u oblasti pravosuđa, što će značajno ubrzati put pridruživanja EU.

Kako je rekao, konsenzus između partija koje čine ubjedljivu parlamentarnu većinu je izuzetno značajan, a Skupština treba da odradi svoj dio posla u procesu pristupanja.

„Varhelji je kazao da očekuje da će Skupština uspjeti da do kraja dovede izbor VDT, sudije Ustavnog suda i popuni Sudski savjet nedostajućim članovima, ocjenjujući da bi Brisel posebno vrednovao tako značajne rezultate“, rekli su iz Skupštine.

