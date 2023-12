Mandić: Rekonstrukcija Vlade izvjesna

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija 44. Vlade je veoma izvjesna, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, navodeći da se niko neće igrati sa potpisom na sporazumu.

On je, u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore, kazao da je u dobrim odnosima sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem.

“Da li svi treba da imamo isti rječnik i iste poglede na budućnost, naravno da ne treba tako, završeno je sa jednoumljem”, dodao je Mandić.

On je podsjetio da je Pokret Evropa sad (PES) izašao kao pobjednik parlamentarnih izbora i imao je najveći broj mandata, ali da su se dogovorili i podržali Vladu.

Mandić, koji je i lider Nove srpske demokratije, rekao je da će oni uskoro da uđu u tu Vladu, jer su to politički dogovor i tako se radi u demokratskim državama.

“Rekonstrukcija vlade je veoma izvjesna i niko se neće igrati sa potpisom na sporazumu”, istakao je Mandić, prenosi portal RTCG.

Kako je naveo, žele uticaj, a ne samo da vode ministarstva.

“Da utičemo na odluke na sjednicama Vlade, da se i naš glas čuje. Načelno smo tu politiku definisali koalicionim sporazumom, ali mora da se radi predano i ljudi da se dogovaraju”, rekao je Mandić.

On smatra da će u plenarnoj sali naći zajednički jezik oko budžeta.

“Možemo da napravimo dogovore, Vlada je imala kratak period da sastavi budžet, što je jedna od najozbiljnijih stvari. Postoji manjkavosti, ali se ide ka realizaciji izbornih obećanja”, rekao je Mandić.

On je kazao da mu je žao što nema novca da se sve ostvari, ističući da je važno i definisati puteve do ciljeva – da postoji jasna mapa puta kako se dolazi do obećanog građanima.

“Poslanici će sigurno imati amandmane, premijer će imati razgovore sa šefovima poslaničkih klubova, a mora se voditi računa da se ne uđe u deficit. Mislim da ovaj projekat izgradnje auto-puta veoma dobar i da za takve projekte Crna Gora treba da se zaduži”, naglasio je Mandić.

On je ocijenio da je aktuelni saziv Skupštine, od konstituisanja do danas, uradio više nego što su mnogi prije.

“Mi smo u ovom kratkom vremenu, zahvaljujući odgovornosti parlamentarne većine, imali glasanje za guvernerku, sudije Ustavnog suda. Pronalazimo zajednički jezik kako bismo došli do većina koje propisuje naš Ustav”, rekao je Mandić.

On je naveo da rade predano i da pokazuju novo lice Skupštine.

“Veoma sam zadovoljan za urađenim i ne samo da sam zadovoljan ja, već i građani”, kazao je Mandić i ukazao na pozitivne reakcije evropskih prijatelja i partnera.

Upitan da li je predsjedniku Skupšine Crne Gore bilo mjesto u izbornom štabu Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu na dan izbora, Mandić je odgovorio da mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prijatelj, a da SNS i Nova srpska demokratije funkcionišu kao sestrinske partije.

“Kao predsjednik stranke sam bio dužan da budem zajedno sa svojim prijateljima i mislim da je to dobro za svakoga u Crnoj Gori, na korist svakog građanina”, rekao je Mandić.

On je istakao da nije davao nikakve izjave vezane za izbore u Srbiji i ponovio da nema pravo glasa u toj državi, niti ličnu kartu i pasoš.

Mandić je ocijenio da je predsjednik države Jakov Milatović mogao da se suzdrži komentara “gdje je njemu mjesto”.

Govoreći o popisu, on je kazao da će rezultati tog procesa omogućiti da se prvo vidi koliko nas je u Crnoj Gori.

“Pokazaće se da će u Crnoj Gori ove godine živjeti manje ljudi nego 2011. godine”, rekao je Mandić.

On je najavio da će na Kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni Zakona o državljanstvu.

Kako je rekao, trebalo bi da se organizuje novo glasanje u roku do 30 dana, gdje će se glasati o sva tri prijavljena kandidata za vrhovnog državog tužioca (VDT).

“Nakon smjene vlasti, saopštili smo da je naše tužilaštvo, a i ukupno pravosuđe, teško kontaminirano od uticaja organizovanog kriminala”, rekao je Mandić.

On je istakao da su se zalagali da se na mjesto direktora policije izabere neko van policije a, prema njegovim riječima, u tužilaštvu je posebno važno da đođe neko izvan te oblasti.

“Ali da taj neko ima reference da može da iznese tu dužnost, ali da ima integritet, da je nepotkupljiv i da niko ne može uda utiče na njegove odluke”, rekao je Mandić.

Govoreći o kandidatu za VDT-a Miloradu Markoviću, Mandić je ocijenio da se radi o dobrom kandidatu.

“Ima sjajnu biografiju, čovjek je koji ima integritet, časan je i vrijedan i Nova je zadovoljna što se pojavio takav čovjek”, rekao je Mandić.

Na pitanje o izboru za direktora Uprave policije, Mandić je rekao da su, kada je prvi put biran, insistirali da umjesto Zorana Brđanina bude izabran neko van policije.

Upitan o eventualnom razlazu sa Demokratskom narodnom partijom (DNP) Milana Kneževića, on je kazao da bi, da su željeli da budu jedna partija, svi bili u Novoj ili DNP-u.

“Mi smo različite partije. Imali smo jednu veliku borbu koja služi na čast Demokratskom frontu, a od 30. avgusta prosto primjećujete razlike na ljudima, nema više stega. U Crnoj Gori se osjeća sloboda, vlasti treba da budu smjenjive”, rekao je Mandić.

