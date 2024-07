Mandić inicirao ideju obnavljanja Njegoševe kapele na Lovćenu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić inicirao je danas ideju obnavljanja Njegoševe kapele na Lovćenu, navodeći da će to dovesti do pomirenja u Crnoj Gori.

On je, na svečanoj ceremoniji na Cetinju povodom dodjele Trinaestojulske nagrade, kazao da je obnavljanje Njegoševe zavjetne kapele na Lovćenu ideja koju je prvo pokrenula Mitopolija crnogorsko primorska i mitropolit Amfilohije.

„Smatram da smo danas dovoljno zreli, kao društo i zajednica, da realizujemo tu plemenitu ideju, koja će dovesti do pomirenja i okupljanja ljudi u Crnoj Gori, i želim da iskoristim ovu prilku da je kao predsjednik Skupštine javno iniciram“, naveo je Mandić.

On je kazao da bi, poštujući Njegoševu želju, uspostavili “novu moralnu vertikalu koja će učiniti da Crna Gora ozdravi i u bolju budućnost zakorači svjesna sebe i svoje slavne istorije, zatvarajući poglavlje podjela i netolerancije”.

„Da bi naša narodna zajednica u zaista teškim vremenima sačuvala dragocjeni kontinuitet, da bismo imali na koga da se pozovemo i na šta da se oslonimo, neohodno je, i simbolički i realno, da ispoštujemo najdublju duhovnu tradiciju Crne Gore, u kojoj se veličanstveno uzdižu ličnost i djelo Njegoša“, dodao je Mandić.

On je ocijenio da bi, u tom smislu, povratak Njegoševe kapele na Lovćen bio i simbolički i realno veliki istorijski korak savremene Crne Gore.

„Bez obzira na sve naše trenutne i prolazne razlike i nesporazume, bio bi to ne samo znak političke zrelosti i mudrosti, nego i znak istinskog narodnog pomirenja i blagotvornog okupljanja oko onog što nas sudbinski povezuje, uvjeren sam na dobrobit Crne Gore i svih njenih građana“, kazao je Mandić.

To, kako je istakao, ne znači da bi bilo ko rušio Mauzolej na Lovćenu “koji su, takođe, sagradili naši preci i koji predstavlja dio naše istorije”.

“Već da bi narod Crne Gore sagradio kapelu istu onakvu kakvu je svom stricu posvetio Petar Petrović Njegoš i u njoj pohranili njegove svete mošti, što je bila njegova sama želja“, naveo je Mandić.

On je kazao da, upravo time što se na Lovćenu neće više ništa rušiti nego graditi, šalju poruku za nove naraštaje u Crnoj Gori da će država biti po mjeri svih njenih građana i da će u njoj, baš kao i na Lovćenu, biti mjesta za sve.

