Mandić: Članstvo u PS Frankofonije izraz predanosti međunarodnoj saradnji

Podgorica, (MINA) – Članstvo u Parlamentarnoj skupštini (PS) Frankofonije za crnogorski parlament nije samo formalnost, već izraz predanosti međunarodnoj saradnji i izgradnji mostova između različitih kultura i naroda, poručio je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je večeras priredio svečani prijem za članove delegacije Odbora za parlamentarne poslove PS Frankofonije.

Navodi se da je koktel je upriličen u Vili Gorica, u susret sjutrašnjoj sjednici Odbora za parlamentarne poslove PS Frankofonije koja se prvi put održava u Skupštini Crne Gore, a koja će okupiti predstavnike 15 delegacija iz više država širom svijeta.

Mandić je istakao da mu je čast što je imao priliku da ugosti parlamentarce iz različitih država svijeta.

On je poručio da opredjeljenje okupljenih da streme plemenitim ciljevima budi nadu da će buduće generacije stasavati u pravednijem i boljem svijetu.

Mandić je istakao da je ovo prvi frankofoni međunarodni događaj koji organizuje Skupština Crne Gore.

Kako je naglasio, članstvo u Parlamentarnoj skupštini Frankofonije za crnogorski parlament nije samo formalnost, već izraz predanosti međunarodnoj saradnji i izgradnji mostova između različitih kultura i naroda.

„Ulazak u Frankofoniju otvorio je vrata za jačanje veza između Crne Gore i frankofonih zemalja u različitim sferama, od kulture do ekonomije, ali i potencijal da zajedno radimo na promociji frankofonih vrijednosti“, kazao je Mandić.

On je naveo da je ovaj događaj samo jedan u nizu kojim Skupština Crne Gore pokazuje spremnost da aktivno učestvuje u međunarodnoj zajednici i doprinosi izgradnji prosperitetnije budućnosti kroz međuparlamentarni dijalog i saradnju.

Mandić je podsjetio i da je, učestvujući na Konferencije predsjednika parlamenata država članica Evropske unije (EU), imao niz sastanaka sa visokim državnim zvaničnicima na kojima je promovisao ideju Frankofonije.

Kako je rekao, to je jedan od izvrsnih modela saradnje između zemalja koje pripadaju raznim kulturnim i političkim sferama, ali koje su ujedinjene u predanom radu na izgradnji boljeg i pravednijeg sjutra.

„Kao parlamentarci, svjesni smo da u je današnjem modernom svijetu parlamentarna diplomatija nezamjenjivi aspekt u izgradnji međunarodnih odnosa, jačanju povjerenja među državama, te promovisanju mira i bezbjednosti“, rekao je Mandić.

On je učesnike pozvao da kroz međuparlamentarni dijalog zajedno promovišu vrijednosti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, što su ključni elementi za izgradnju mira, stabilnosti i prosperiteta u cijelom svijetu.

Skupština Crne Gore biće domaćin ovog međunarodnog susreta, čime će u značajnoj mjeri biti osnažena institucionalna, ali i saradnja na društveno – kulturnom nivou.

„Susret će biti prilika da se kroz otvorenu parlamentarnu diskusiju iznova aktuelizuje problematika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će susret biti prilika i da se govori o metodama evaluacije internacionalne parlamentarne saradnje, političkog sistema i organizacije rada parlamenta u Crnoj Gori, efekatima dezinformisanja u parlamentarnom okruženju, ulozi parlamenata u promovisanju francuskog jezika, deontologije i parlamentarne etike, kao i drugim relevantnim temama.

Koktelu koji je upriličen u susret sjutrašnjoj sjednici stalnog radnog tijela PS Frankfonije prisustvovali su poslanici Skupštine Crne Gore, kao i poslanici PS Frankofonije i predstavnici diplomatskog kora.

Skupština Crne Gore je pridružena članica Parlamentarne skupštine Frankofonije od jula 2022. godine, kada je Crna Gora postala 91. članica ove organizacije, a crnogorskom delegacijom PSF-a predsjedava poslanica Simonida Kordić.

