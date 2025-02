Mandić čestitao Dan državnost Srbije

Podgorica, (MINA) – Sretenje je praznik koji nije samo dan kada je Srbija ustala da bi povratila svoju slobodu, već je i svesrpski praznik, duboko utkan u istorijsko pamćenje svih Srba, ma gdje živjeli, saopštio je predsjednik crnogorske Skupštine Andrija Mandić.

On je danas čestitao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijeru u ostavci Milošu Vučeviću i predsjednici skupštine Ani Brnabić Dan državnosti Srbije – Sretenje.

Mandić je naveo u čestitki da je Sretenje, praznik koji nije samo dan kada je Srbija ustala da bi povratila svoju slobodu, već i svesrpski praznik, duboko utkan u istorijsko pamćenje svih Srba, ma gdje živjeli.

“Borba našeg naroda potvrđena je na Sretenjskoj skupštini 1835. kada je donijet Ustav Knjaževstva Srbije, prvi ustav Srbije, jedan od najmodernijih, najdemokratskijih i najliberalnijih ustava svog doba”, rekao je Mandić.

On je kazao i da je Sretenje 1804. godine označilo početak obnove srpske državnosti, kada je vožd Karađorđe u Orašcu ponovo upalio buktinju slobode zavještanu u boju na Kosovu.

Mandić je istakao da je Prvi srpski ustanak postao simbol borbe za slobodu, ne samo za Srbe u Srbiji, već i za one u Crnoj Gori, koji su u njemu prepoznali nastavak svog vjekovnog nastojanja da žive u slobodi i dostojanstvu.

On je rekao da je i veliki Njegoš, duhovni i državni vođa Crne Gore, svoj Gorski vijenac posvetio Karađorđu, velikom voždu i ocu Srbije.

“U ovom duhu bratske ljubavi, zajedništva, uzajamnog poštovanja i istorijske povezanosti naše dvije zemlje, želim Republici Srbiji napredak, mir i blagostanje“, napisao je Mandić u čestitki.

