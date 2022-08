Mandić: Abazović i Joković pišu predlog za rekonstrukciju Vlade

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović i potpredsjednik Vlade Vladimir Joković ovog trenutka pišu svoj predlog za rekonstrukciju Vlade, kazao je lider Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

On je novinarima u Skupštini, nakon sastanka predstavnika prethodne parlamentarne većine, kazao da će taj predlog biti potkrijepljen potpisima poslanika.

“Kada dobijemo predlog, razmotrićemo tu inicijativu od premijera i potpredsjednika”, rekao je Mandić.

Mandić je ocijenio da će dokument u narednih 15-20 minuta biti dostavljen klubovima i poslanicima koji su pobijedili izborima 30. avgusta 2020. godine.

Upitan da li će Skupština nastaviti, on je kazao da Skupština ima svoj tok i da će biti nastavljena.

