Krivokapić: Tužan dan koji je Crnu Goru udaljio od EU

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore propustila je priliku da već do novembra završi sljedeću fazu evropskih integracija, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, navodeći da je danas potpisan ništavan akt, koji udara u ustavne temelje Crne Gore.

On je na sjednici Vlade, komentarišući potpisivanja ugovora između države i Srpske pravoslavne crkve (SPC), rekao da “ovo tužan dan koji je Crnu Goru udaljio od Evropske unije (EU)”.

„Nimalo nije dobar dan. Nijesu to, nažalost, dani kada su najvažnije teme hotel i još neke stvari“, dodao je Krivokapić.

On je, citirajući interni dokument, kazao da u briselskim krugovima ne postoji razumijevanje zbog čega se u ključnom momentu za proces evropskih integracija Crne Gore fokus stavlja na pitanja kao što su Temeljni ugovor i na taj način dovodi u pitanje istorijska šansa države da ubrza put ka EU.

„Ovakav odnos prema istorijskoj šansi je jedan od razloga zbog kojeg je trenutni nacrt izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori prilično negativan“, citirao je Krivokapić dio iz dokumenta.

On je kazao da je politika puna prevare.

„Ovo ulazi u dio istorijskih prevara, zato nije običan, dobar, dan i zato je dan koji nas je udaljio od EU“, rekao je Krivokapić.

On je naveo da u demokratiji postoji sankcija za greške.

„Predsjedniče Vlade, ovo danas nije bio ni lijep ni primjeren način. Da je časna namjera bilo bi na vrata, javno, uz poštovanje“, kazao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, način kako se nešto uradi pokazuje motiv, shvatanje dostojanstvo, integritet.

„Nemate Vi, predsjedniče Vlade, nikakvo pravo da nešto ratifikujete više no moja baba. Ratifikuje Skupština Crne Gore, i tu kršite Ustav 100 odsto“, naveo je Krivokapić.

On je istakao da mu je žao što je 43. Vlada propustila priliku da već do novembra završi sljedeću fazu EU integracija, da bi građani počeli da žive u uređenijem, sigurnijem i bogatijem društvu.

“Ali, to ne znači da izbori neće dati prilku da se formira evropska vlada i da ovo trenutno zaustavljanje pretvori ponovo u rezultat”, naglasio je Krivokapić.

On je rekao da je ovo tužan dan za evropsku Crnu Goru, koji će građansku državu ipak ojačati.

“Svijest o tome ko je ovdje u pravu jasna je i u Briselu i u Vašingtonu”, naveo je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, danas je potpisan ništavan akt, koji udara u ustavne temelje Crne Gore.

“Oktroisan u Beogradu, donešen u Crnoj Gori, zato nijesmo mogli promijeniti ni zarez, ni tačku. Izgubili smo mjesece, mjesece ćemo provesti u izbornoj kampanji”, kazao je Krivokapić.

Premijer Dritan Abazović rekao je da je danas tužan dan samo za ljude koji žele da žive u prošlosti.

“Kada je riječ o evropskom putu, ne postoji u EU komesar za religijska pitanja, niti su ona dio pravne tekovine EU. To što su dio propagande u Crnoj Gori, to je druga priča”, naveo je Abazović.

On je poručio da je potpisivanje Temeljnog ugovora bilo potrebno da bi došli do podrške 54, 49 poslanika ili punog konsenzusa za imenovanja u pravosuđu.

“Sada smo otvorili novu perspektivu. Svi ćemo u parlamentu imati priliku da glasamo o evropskim pitanjima”, dodao je Abazović.

On je kazao da je spreman da se vrati u parlament, ali i da “ode kući”.

“Ali nijesam spreman da dozvolim da neko Crnu Goru drži kao taoca”, poručio je Abazović.

On je kazao da ne zna šta će pokazati izbori, ali da projektuje sunovrat politike koju, kako je naveo, finansiraju centri moći.

“Volio bih da nijeste na tom brodu. Lično mislim da u ovom trenutku strukture vaše partije (SDP-a) su na tom brodu. Svako ko želi destabilizaciju, pomaže ruski uticaj u Crnoj Gori”, rekao je Abazović.

On je naveo da danas niko nije “upao” u Crnu Goru.

“Sami smo odučili da bez pompe i velike gužve, bez želje da bilo koga, ko možda drugačije misli o tom pitanju (Temeljnom ugovoru), provociramo ili uradimo nešto što bi nekoga dovelo do nelagode”, kazao je Abazović.

On smatra da je potpisivanje Temeljnog ugovora veliki korak naprijed za Crnu Goru.

“Mi smo sada otvorili mogućnost da idemo prema 81. Da li će neko u međuvremenu da preduzme neke političke korake, je li Bog dao. Da li ćemo se svakako sresti na izborima, vrlo moguće”, naveo je Abazović.

On je pitao Krivokapića “da li je mislio da će poslije godinu sve da se vrati na staro, na period prije 30. avgusta 2020. godine”.

“A da ćemo mi da iskoristimo dobru volju čovjeka što je spreman da se žrtvuje i napravi manjinsku vladu. Da li ste mislili da neću pročitati tu igru? Prevarili ste se”, naveo je Abazović.

On je rekao da ne smatra da je izgubljena šansa, kada su u pitanju EU integracije.

“Da imamo godinu, mislim da bismo napravili čudo. Siguran sam u to. Ako ne, učinićemo sve da kroz izborni ciklus dobijemo jednu takođe dobru, kvalitetnu vladu”, kazao je Abazović.

Krivokapić je odgovorio Abazoviću da je iznio prošlost kao glavnu temu i to stavio ispred evropskog puta i države.

On je rekao da je SPC došla ukidanjem ustavne autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve i nasilnom aneksijom Crne Gore.

“Ona je uzela tuđe, odnosno naše. Nezakonito drži kultuno-istorijske spomenike Crne Gore”, dodao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, druge vjerske zajednice nijesu političke organizacije.

“Ova jeste, ona negira postojanje najbrojnijeg naroda u Crnoj Gori. Oni nama 100 godina tvrde da ne postojimo, nazivaju nas kopiladima, izmišljenom nacijom, zajedno s rektorom Univerziteta koga ste postavili, i mi to tolerišemo zbog mira i građanske Crne Gore”, rekao je Krivokapić.

Abazović je, odgovarajući Krivokapiću, naveo da građani treba da znaju “da je ideja bila da se ovo pitanje aktivira pred same izbore u Podgorici i da imamo novi 4.i 5.septembar, novi Belveder i novi Nikšić da bi se dijelili u dva tabora”.

On je kazao da niko iz međunarodne zajednice nije tražio odlaganje potpisivanja Temeljnog ugovora.

“Jeste se stvorila konfuzija, istina je da su tražili pojašnjenja, ali niko nije tražio odlaganje. Meni ne, možda vama interno da”, naveo je Abazović.

On je dodao da su oni shvatili šta je poenta.

“Poenta je da imamo sjever Kosova u oktobru u Podgorici da bi ostao Vuković da finansira Gradsku televiziju i širi fašizam”, rekao je Abazović.

On je kazao da Krivokapića ljudski mnogo više cijeni nego politički.

“Sada će krenuti velika galama i neka krene, i to je isto faza, kao dio bolesti, koju moramo da izdržimo. Mora to da se desi, ja sam spreman. Tvrdim da ovo nema veze sa Temeljnim ugovorom, nego sa pravdom, i to je ono što je upalilo sve alarme”, rekao je Abazović.

Ministarka evropskih poslova Jovana Marović kazala je da zakon ne dozvoljava da se interna zabilješka, čiji dio je citirao Krivokapić, javno čita.

Ona je navela da je Ministarstvo evropskih poslova tu zabilješku dostavilo resoru vanjskih poslova i svim relevantnim institucijama.

“Što se tiče šanse da li ona postoji ili ne, vidjećemo kakav će biti godišnji izvještaj Evropske komisije. Dok god sam na ovoj poziciji uradiću sve, isključivo u interesu države, da tu šansu iskoristimo ukoliko ona još postoji, a mislim da postoji”, rekla je Marović.

Potpredsjednik Vlade Vladimir Joković kazao je da je SNP ispunio cilj zbog kojeg su ušli u 43. Vladu.

On je poručio da Temeljni ugovor nije upućen protiv bilo koga, već je samo regulisanje odnosa između jedne vjerske zajednice i Crne Gore i iskazivanje poštovanja jednih prema drugima.

“Iako se sad razilazimo, vjerujem da ćemo se sresti oko Sudskog savjeta, evropskih integracija, Ustavnog suda, Zakona o porijeklu imovine, borbe protv kriminala”, proučio je Joković obraćajući se Krivokapiću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS