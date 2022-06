Krivokapić: Nijesmo neprijatelji ruskog naroda, već neprijatelji agresije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nije neprijatelj ruskog naroda, već je neprijatelj agresije, zloupotrebe i rušenja međunarodnog poretka i zločina, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

On je to kazao novinarima na Cetinju, nakon sastanka sa predsjedavajućim OEBS-om i ministrom vanjskih poslova Poljske Zbignjevom Rauom.

Na pitanje o zamrzavanju imovine ruskih državljana, Krivokapić je istakao da je Crna Gora sto odsto usklađena sa restriktivnim mjerama prema Rusiji i da diže svoju efektivnost u implementaciji tih mjera.

„Radimo još pokušaja da to bude i efektnije. Ovo što je urađeno je prvi korak, od mnogo koraka koji slijede, da bismo u lociranju i zamrzavanju ruske imovine bili što efikasniji“, rekao je Krivokapić.

On je kazao da postoje određene odredbe o objavljivanju imena koje mogu biti pravno tumačene na oba načina.

„Više bih volio da to nije objavljeno, ali mislim da čitave procedure ne samo u Crnoj Gori, nego na ukupnom evro-američkom prostoru, mogu biti predmet pravnog pokušaja osporavanja. Ipak, mislim da ne mogu biti uspješne“, smatra Krivokapić.

On je dodao da će u svim pravnim državama biti mogućnosti i odbrane pojedinačnih prava, ali u cjelini, to je način da se, kako je rekao, ako ne spriječi, onda uspori ruska agresija i da se ruskoj mašineriji pokuša oslabiti snaga.

„Mi nijesmo neprijatelji ni ruskog naroda, mi smo neprijatelji agresije, zloupotrebe i rušenja međunarodnog poretka, zločina koji su urađeni od Buče pa nadalje i borimo se za odbrau vrijednosti za koju sam uvjeren“, istakao je Krivokapić.

Upitan o diplomatskim pasošima, on je kazao da je prije mjesec oko 200 pasoša bilo u suštinskoj zloupotrebi jer nijesu vraćeni kako je zakonska obaveza.

“Bilo je puno pokušaja, moram se zahvaliti i nevladinom sektoru i medijima na podršci, da smo postali vrlo efektivniji u toj oblasti. Ostalo je samo 35 diplomatskih pasoša koji nijesu vraćeni, a to je za manje od mjesec preko 160 pasoša koji su vraćeni, uz podršku javnosti, to je uspjeh”, rekao je Krivokapić.

On je dodao da bivši ministar Vladimir Leposavić još ne želi da ga vrati i da će biti sproveden upravni postupak, kao i da još nekoliko vrhovnika bivše vlade to ne želi da uradi, a među njima je i bivši minitsar finansija Milojko Spajić.

“Postigli smo osnovnu stvar, zakon važi za sve, a zloupotreba diplomatskih pasoša ili nešto drugo što imaju na umu, ne može biti tolerisano”, istakao je Krivokapić.

Krivokapić je, odgovarajući na pitanje o Ukrajini, podjsetio da je, kao predsjedavajući Parlamentarne skupštine OEBS-a, bio uključen u slučaj u Ukrajini 2014. godine nakon aneksije Krima.

“Kao što znate, mi smo kao Crna Gora u potpunosti podržavali da se status kandidata da Ukrajini. Mislim da bi to bilo korisno za kompletnu Evropu i da predstavlja veliku podršku Ukrajini u ovom trenutku i nadam se da ćete prihvatiti status kandidata za Ukrajinu”, rekao je Krivokapić.

Kako je kazao, Crnoj Gori je obaveza da ispuni agendu kao lider novih interacija, a prethodna Vlada je napravila dosta prepreka na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU).

Prema riječima Krivokapića, Crna Gora se sada smo vratila kao lider u regionu za pune intergacije.

“Nadam se da ćemo biti prva sljedeća članica EU i to će biti podsticaj za sve ostale u regionu da budu još efikasniji u svojim reformama i da daju više povoljnosti, dobrobiti, koristi svojim građanima da bi ispunjavali svoje obaveze i poslove”, poručio je Krivokapić.

