Krapović: UNDP važan partner Crne Gore u reformama

Podgorica, (MINA) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) važan je i dugogodišnji partner Crne Gore u reformama i realizaciji prioritetnih razvojnih projekata, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović je, na sastanku sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterinom Paniklovom, rekao da Crna Gora ostaje posvećena vrijednostima multilateralizma, otvorenoj saradnji i snaženju partnerstva sa UNDP.

On je zahvalio na, kako je rekao, izuzetnoj podršci Centru za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja za Jugoistočnu i Istočnu Evropu (UNDP SEESAC).

Krapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane (MOD), istakao da je postignut uspjeh u okviru regionalnog projekta iz oblasti rodne perspektive.

Kako je rekao, uvjeren je da će regionalna saradnja, tom dinamikom, biti nastavljena i ubuduće.

„Dodao je da Crna Gora aktivno radi na implementaciji Rezolucije UN 1325 i sprovođenju rodne politike, kroz realizaciju mjera i aktivnosti, koje su utvrđene nacionalnim zakonskim i strategijskim dokumentima“, navodi se u saopštenju.

Krapović je kazao da Crna Gora izuzetno cijeni podršku UNDP-a u tom pogledu.

On je istakao da je značajna i podrška koju je UNDP pružio Crnoj Gori u domenu demilitarizacije, kroz implementaciju programa MONDEM, koji je prepoznat u međunarodnoj zajednici kao jedan od najuspješnijih reformskih procesa u ovoj oblasti i primjer dobre prakse.

Paniklova je kazala da je zadovoljna dosadašnjom saradnjom UNDP-a sa Crnom Gorom.

Ona je poručila da će UNDP nastaviti da bude pouzdan partner u realizaciji projekata koji doprinose ispunjavanju Agende 2030.

„Istakla je da je prioritet naših zajedničkih projekata da budu komplementarni sa procesom evropske integracije Crne Gore i u tom kontekstu UNDP će dati punu podršku u svim oblastima koje podstiču njen razvoj“, kaže se u saopštenju.

Paniklova je, kako su rekli iz MOD, pozitivno ocijenila konkretne mjere koje Ministarstvo odbrane sprovodi u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u odbrambenom sektoru.

Ona je naglasila da će UNDP nastaviti da doprinosi Crnoj Gori u podizanju nivoa svijesti o rodnoj ravnopravnosti i jačanju mehanizama za njegovo postizanje.

Krapović i Paniklova su poručili da su spremni za intenziviranje saradnje kroz realizaciju aktivnosti prilagođenih potrebama Ministarstva odbrane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS