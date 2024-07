Krapović: Sa samita ćemo poslati poruku da Ukrajina nije sama

Podgorica, (MINA) – Članice NATO će sa samita u Vašingtonu poslati poruku da Ukrajina neće ostati sama i da će biti izdvojen adekvatan paket pomoći da bi mogla da se bori za teritorijalni integritet i političko jedinstvo, kazao je crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović.

On je, u video izjavi uoči početka NATO samita u Vašingtonu, rekao da samit dolazi u momentu koji je ključan za dalju implementaciju odluka koje su već donijete ne nivou Alijanse.

„Vjerujem da će u naredna dva dana lideri donijeti značajne odluke po pitanju budućnosti i transformaciji Alijanse u odnosu na aktuelne bezbjednosne izazove u svijetu“, naveo je Krapović.

On je rekao da će velika pažnja biti posvećena transformaciji Alijanse, kao i odvraćanju i odbrani, posebno na istočnoj granici NATO-a.

Prema riječima Krapovića, nezaobilazna tema samita biće ruska invazija na Ukrajinu.

“Mislim da čemo poslati jasnu poruku da Ukrajina neće ostati sama, da će biti izdvojen adekvatan paket da bi mogla da se i dalje bori za svoja prava, za teritorijalni integritet i političko jedinstvo”, rekao je Krapović.

Pored toga, kako je dodao, biće poslata politička poruka podrške Ukrajini kako bi se shvatilo da Ukrajina neće ostati sama.

Krapović je kazao da će u narednom periodu Crna Gora potvrditi svoj kredibilitet unutar Alijanse doprinosiće kontinuirano NATO agendi i da će izvršavati svoje zadatke onako kako je predviđeno.

On je rekao da, pored angažmana u misijima, ove godine po prvi put Crna Gora izdvaja 2,02 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) za potrebe odbrane i na taj način potvrđuje svoj kredibilitet i investira na pravi način u svoju odbranu.

“Mislim da će i to biti prepoznato na ovom samitu kao veoma povoljna činjenica za Crnu Goru, jer će ući u krug 23 zemlje NATO saveza koje izdvajaju iznad dva odsto BDP-a za potrebe odbrane”, kazao je Krapović.

On je rekao da će tema samita biti i pitanje Indo-Pacifika i odnosi sa Evropskom unijom.

“Mislim da je to dobra poruka da je NATO na 75. godišnjicu jači, kompletniji i relevantniji nego ikad u međunarodnim odnosima”, rekao je Krapović.

