Krapović: Mirnodopska politika da bude jedini način prevazilaženja krize

Podgorica, (MINA) – Mirnodopska politika, koja podrazumijeva rješavanje spora putem političkog dijaloga, uz poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, treba da predstavlja jedini način prevazilaženja krize, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Iz Ministarstva odbrane rekli su da je Krapović razgovarao sa počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu, Nimrod Rinotom.

Krapović je, kako se navodi, naglasio značaj sastanka, uzimajući u obzir dosadašnju odbrambenu saradnju Crne Gore i Izraela, kao i aktuelnu bezbjednosnu krizu na Bliskom Istoku.

On je podsjetio da Crna Gora ima odličnu saradnju sa članicama Alijanse, ali i istakao spremnost za jačanje saradnje sa partnerskim zemljama, među kojima Izrael zauzima značajnu poziciju.

Krapović je, kako se navodi, rekao da je tehnološki razvoj Izraela i bliska saradnja sa NATO predstavljaju osnov za dalji razvoj bilateralnih projekata, posebno u oblasti odbrambene industrije.

On je podsjetio na dinamiku realizacije planiranih nabavki, u skladu sa potpisanim implementacionim sporazumima sa izraelskim kompanijama i naglasio da modernizacijom odbrambenih kapaciteta jačamo interoperabilnost i sposobnost Vojske Crne Gore da odgovori bezbjednosnim izazovima.

Sagovornici su se osvrnuli i na trenutnu bezbjednosnu situaciju na Bliskom Istoku, kazali su iz Ministarstva navodeći da je Krapović izrazio žaljenje zbog ljudskih žrtava, naglašavajući važnost rješavanja sukoba diplomatskim putem.

Dodaje se da je Rinot čestitao Krapoviću na preuzimanju dužnosti i istakao nadu da će se već dobra saradnja Crne Gore i Izraela dodatno unaprijediti u oblastima od obostranog značaja.

On je, kako se navodi, informisao Krapovića o planovima dugoročnog finansiranja projekata u Crnoj Gori i pozvao ga da posjeti Izrael, što bi, kako je rekao, bila prilika za razmatranje novih modaliteta saradnje u oblasti odbrane.

