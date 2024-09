Kover: Crna Gora najspremnija za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je najspremnija za članstvo u Evropskoj uniji (EU), a u Mađarskoj ima iskrenu podršku da nastavi da niže uspjehe, kazao je predsjednik mađarske Skupštine Laslo Kover.

Kover, koji boravi u Crnoj Gori, razgovarao je danas sa potpredsjednikom Vlade Aleksom Bečićem.

Kover je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da će Mađarska, za vrijeme svog predsjedavanja EU, pružiti punu podršku Crnoj Gori na putu ka evropskim integracijama.

“Poštujem sve što ste postigli na polju unutrašnje stabilnosti u Crnoj Gori. Vi ste, bez sumnje, najspremniji za članstvo u EU, a u nama imate iskrenu podršku da nastavite da nižete uspjehe”, rekao je Kover.

Bečić je rekao da je Mađarska iskreni i snažni podržavalac našeg evropskog puta.

On je istakao brojne uspjehe koje je 44. Vlada postigla u relativno kratkom periodu, zahvaljujući povjerenju i saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama.

Kako je naveo, od uspjeha te borbe, izgradnje jakih institucija i sistema koji počiva na vladavini prava zavisi budućnost Crne Gore.

“Stabilizacija političkih prilika u Crnoj Gori, rezultati na polju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, bili su snažna polazna tačka za ostvarivanje izvanrednih rezultata koji su krunisani dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerilakao ključne prekretnice na našem evropskom putu”, kazao je Bečić.

On je dodao da Crna Gora odlučno nastavlja sa uspjesima na evropskom putu, sa ciljem da za vrijeme mađarskog predsjedavanja EU do kraja godine zatvori nekoliko pregovaračkih poglavlja.

“Nastavljamo zajedničkim snagama, maksimalno posvećeni da ostvarimo istorijski cilj i san mnogih generacija, kako bi Crna Gora 2028. godine postala 28. članica EU”, istakao je Bečić.

