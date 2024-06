Koprivica: Borba protiv korupcije proces koji traje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ulaže kontinuirane napore na daljem jačanju efikasnosti, koordinacije i kapaciteta antikorupcijskih tijela, podizanju integriteta nosilaca javnih funkcija i organa vlasti, i obezbjeđivanju zaštite i sigurnog prostora za sve koji prijavljuju postojanje korupcije, poručio je potpredsjednik Vlade Momo Koprivica.

Koprivica, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na poziv premijerke Litvanije, Ingride Šimony učestvuje na 21. Međunarodnoj antikorupcijskoj konferenciji (IACC) koja se održava u Viljnusu.

Navodi se da je Koprivica istakao da je borba protiv korupcije proces koji traje i koji se ne zaustavlja samim uspostavljanjem adekvatnih zakona ili institucija.

„Crna Gora ulaže kontinuirane napore na daljem jačanju efikasnosti, koordinacije i kapaciteta antikorupcijskih tijela, podizanju integriteta nosilaca javnih funkcija i organa vlasti, te obezbjeđivanju pune zaštite i sigurnog prostora za sve one koji prijavljuju postojanje korupcije.” – naglasio je Koprivica.

Na tom putu, kako je rekao, ojačana je međunarodna policijska i pravosudna saradnja, posebno sa EUROPOLOM i EUROJUSTOM.

“Vlada je preduzela konkretne korake na ispunjavanju GRECO preporuka iz V kruga evaluacije, ispunjene su najznačajnije, a u pripremi je Zakon o Vladi, uređenje provjere integriteta najviših Vladinih javnih funkcionera, kao i provjera savjetnika predsjednika Vlade, potpredsjednika, kao i šefova kabineta Vlade”, kazao je on.

Koprovica smatra da će na taj način, Crna Gora ispuniti i obaveze iz pregovaračkog poglavlja 23.

“Veliki pomak na polju unapređenja zakonodavnog okvira u oblasti antikorupcije predstavlja uspješna evaluacija Crne Gore od MANIVALA, krajem prošle godine, čime je unaprijeđeno trenutno stanje kada je riječ o stvarnim vlasnicima, kao i nadzornim mehanizmima za sprječavanje pranja novca, a koji su u tijesnoj vezi sa borbom protiv korupcije”, rekao je Koprivica.

On je ocijenio da je za ispunjenje obaveza iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom (EU), dobijanja pozitivnog IBAR, ali i zbog reformskih koraka na unutrašnjem planu, od velikog značaja usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije sa Akcionim planom, koja definiše pravce reforme zakonodavnog i ukupnog normativnog okvira.

“Ali i opsežne mjere u primjeni modernih informacionih tehnologija u prevenciji korupcije i jačanju kapaciteta antikorupcijskih tijela”, naveo je on.

Koprivica je zaključio da istinski pomaci na pomenutom putu tek predstoje, ali da Crna Gora ima dovoljno kapaciteta i spremnosti da se suoči sa nadolazećim izazovima i sprovede princip nulte tolerancije korupcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS