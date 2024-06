Kopman: Crna Gora na dobrom putu da postane nova članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na dobrom putu da postane u najskorijem roku nova članica Evropske unije (EU), poručio je Hert Jan Kopman direktor Direktorata Evropske komisije za proširenje i susjedstvo (DG NEAR), u razgovoru sa premijerom Milojkom Spajićem u Briselu.

Iz Vlade je saopšteno da je u razgovoru ocijenjeno da je Međuvladina konferencija ozbiljan signal velikog napretka Crne Gore u evropskim integracijama, a da je Kopman pohvalio veliki rad, kako bi se odblokirao EU put.

„Ovo je istorijski momenat jer je prvi put u posljednjih 15 godina da se zemlja kandidat zaista sprema za članstvo. Trenutno ste u avionu, iznad aerodroma ste i vidite pistu i sada je preostalo samo da sletite”, kazao je Kompan.

On je dodao da EK ima vrlo ambicioznu agendu sa Vladom Crne Gore, već za vrijeme mađarskog predsjedavanja.

“Uvjeren sam da će se stvari odvijati vrlo brzo, nastavite sa dobrim radom, spustite avion i postanite sljedeća članica“, rekao je Kopman.

On je poručio da su višestruki benefiti i za EU i da je činjenica da bi poslije 15 godina mogli da vide novo proširenje fundamentalna.

“Crna Gora je vrlo važna balkanska država, član NATO-a i zemlja koja bi mogla donijeti mnogo nove energije i povući čitav region ka EU i to vidimo kao vrlo pozitivan rasplet“, naveo je Kompan, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je na sastanku najviše riječi bilo o daljim koracima na crnogorskom putu ka velikoj evropskoj porodici i da se u tom smislu razgovaralo o mogućnostima zatvaranja poglavlja.

„Postavili smo ambiciozan, ali i realističan kurs za Crnu Goru za naredne dvije godine. Imamo mnogo posla, ali i nekoliko važnih zadataka. Jačanje diplomatskih aktivnosti, ali i administrativnih kapaciteta, jer se sada očekuju rezultati od svih resora”, kazao je Spajić.

Istaknuto je i da će EU nastaviti da podržava Crnu Goru i u ekspertskom smislu, kako bi se što efikasnije spremila za članstvo.

“Jedna od tema bila je i Plan rasta, koji će omogućiti i bržu ekonomsku konvergenciju Crne Gore, sa jasnim ciljem dostizanja nivoa nekih EU zemalja i u tom smislu”, kaže se u saopštenju.

Naglašeno je i da će jačanje regionalne saradnje biti u fokusu u narednom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS