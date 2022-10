Konjević: Slučaj nestanka cigareta ispitati do kraja

Podgorica, (MINA) – Slučaj nestanka cigareta, koje je trebalo da budu uništene u pogonu fabrike u Nikšiću, treba da bude ispitan do kraja, kazao je potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku, Raško Konjević.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, nakon posjete manifestaciji “Vojska u vašem gradu”, rekao da ohrabruje Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da slučaj završi do kraja.

“Ono što želim kao političku poruku da pošaljem je da ohrabrimo tužilaštvo da, bez obzira na to ko stoji iza ovoga, ovu aktivnost sprovedemo do kraja i da vidimo zaista ko su pokrovitelji ovih švercerskih aktivnosti, naveo je Konjević.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, pozdravio djelovanje SDT-a, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalnog policijskog odjeljenja.

Konjević je kazao da ta aktivnost mora da ide do kraja jer se, kako je naveo, stvarao jedan utisak, koji je dominantno kreiran od predsjednika Vlade, da neko politički štiti one koji se bave nezakonitim aktivnostima koje su vezane za šverc duvana.

“Sada već dovoljno bismo mogli politički da sumnjamo da to radi predsjednik Vlade. Ja ne želim to da kažem, ali imamo aktivnosti koje su usmjerene dominantno prema nezakonitim aktivnostima Uprave prihoda i carina (UPC)”, rekao je Konjević.

On je naveo da je UPC morala da na drugačiji način obezbijedi transport oduzetih cigara sa tačke A u tačku B, gdje je trebalo uništavati.

Konjević je dodao da se pravi medijski performans već treći ili četvrti put, a da se danas postavlja pitanje da li su ta tri ili četiri puta stvarno uništeni kontingenti cigara koji su bili oduzeti, ili su oni prošvercovani i danas se nalaze na sivom tržištu ili van granica Crne Gore.

“Zato kažem, ko god da stoji iza ovoga, ko god da je umiješan u ovo, bio to Raško Konjević ili Dritan Abazović, ja vam kažem da Raško nije, mora se do kraja razriješiti”, dodao je Konjević.

On je rekao da je dosta više toga da na medijskoj sceni budu prisutna olaka politička optuživanja.

“Danas na ova pitanja moraju da odgovore šef UPC Rade Milošević i Abazović koji je tri puta pravio društvo u performansu za navodno uništavanje cigara, koje sada vidimo da su na jedan volšeban način nestajale”, rekao je Konjević.

Prema tome, kako je istakao, neka SDT bez ikakvog zazora do kraja sprovede tu aktivnost i da se vidi ko je politički pokrovitelj toga.

Na pitanje novinara da li je Vlada trebalo da smijeni Miloševića, Konjević je kazao da se mora poštovati pretpostavka nevinosti.

“Da li je on mogao personalno da učini neku aktivnost ne bih to komentarisao. Prezumpcija nevinosti postoji i tog načela se moramo držati”, rekao je Konjević.

