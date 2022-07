Konjević: Bolje je biti ekstremista za svoju državu nego izdajnik

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane i lider Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević poručio je da je bolje biti “ekstremista” za svoju državu, nego njen “izdajnik”.

Konjević je reagovao na izjavu premijera Dritana Abazovića da će Vlada u petak glasati o Temeljnom ugovoru i da mu ne pada na pamet da padne pod uticaj „grupice ekstremista unutar Vlade“.

Abazović je ocijenio i da je Crna Gora jedina država u kojoj ministar odbrane priželjkuje sukobe sopstvenih građana i gdje se ministar vanjskih poslova više bavi crkvom nego evropskim integracijama.

„Čudni su putevi gospodnji. Bolje biti “ekstremista” za svoju državu nego njen “izdajnik””, naveo je Konjević na Tviteru /Twitter/.

