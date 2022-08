Konjević: Abazović krupno politički pogriješio

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović, poptisivanjem Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), krupno je politički pogriješio, ocijenio je potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević, dodajući da očekuje da će 19. avgusta Vladi biti izglasano nepovjerenje.

Konjević, koji je i lider Socijaldemokratske partije, u intervjuu Televiziji Crne Gore, rekao je da nije znao da će danas doći do potpisivanja Temeljnog ugovora sa SPC, kao da ni gostovanje ministra pravde Marka Kovača na Javnom servisu nije ukazivalo da će se to desiti jutros.

On je kazao da mu djeluje da ni Abazović nije znao da će taj ugovor jutros biti potpisan.

Konjević je istakao da se na Vladi nije raspravljalo o datumu potpisivanja tog dokumenta.

“Način na koji je odabrao da potpiše takav dokument jasno govori o kvalitetu i sadržini dokumenta”, rekao je Konjević, prenosi portal RTCG.

On je, govoreći o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja vladi, rekao da očekuje podršku u parlamentu.

“Računam na opoziciju koja je bila protiv ovakve vlade, mislim na sve koji su opozicija”, naveo je Konjević.

Konjević je kazao da je Abazoviću, kako je saopšteno, i od CANU-a jasno ukazano na sve manjkavosti Temeljnog ugovora, a on “nije našao za shodno da javnost i članove Vlade obavijesti o onome što mu je uputila CANU”.

“Abazović je imao političku obavezu da ovo uradi, to je preuzeto još prije, nažalost on je na toj obavezi istrajao i krupno politički pogriješio”, rekao je Konjević.

On je, komentarišući medijske navode da je šef granične policije podnio ostavku jer je patrijarh Porfirije u Crnu Goru ušao bez kontrole i evidencije, rekao da je u pitanju pogrešan proces koji je vođen.

“Ponižavajuće je da vi kao premijer prije dva dana ne znate datum, da je datum utvrđivala SPC, kao što je utvrđivala sadržinu ugovora, a te medijske navode trebalo bi provjeriti”, rekao je Konjević.

Konjević smatra da je Crna Gora propustila šansu na evropskom putu koja se otvorila.

“Mi smo do 31. trebali da izglasamo Sudski savjet, sudije Ustavnog suda i VDT-a. Upravo je Abazović govorio o inkluzivnoj vladi koja bi deblokirala proces”, naveo je Konjević.

Kako je kazao, Vlada je zapravo formirana iz dva razloga.

“Prvi je deblokada evropskog procesa, a drugi je bio da se stvori povoljniji investicioni ambijent. Umjesto da se posvetimo tim ciljevima, Abazović se fokusirao na Temeljni ugovor sa SPC”, rekao je Konjević.

Politička stabilnost se, kako je rekao, teško može očuvati ako se forsira tema mimo političkih subjekata koji su dio vlade.

“Sada smo ušli u period političke nestabilnosti, plus što nijesmo završili nijednu evropsku obavezu”, istakao je Konjević.

