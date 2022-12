Konatar: Nema potrebe žuriti sa odlukom o članstvu u Otvorenom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Otvoreni Balkan je skup međudržavnih ugovora o kojima treba da odlučuje Skupština, kazao je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar, navodeći da nema potrebe žuriti sa odlukom o članstvu Crne Gore u toj regionalnoj inicijativi.

Konatar je na Tviteru /Twitter/ naveo da je Crna Gora stožer regionalne saradnje, i da je Otvoreni Balkan samo jedna od mnogih regionalnih inicijativa.

“Nema potrebe žuriti sa odlukom o članstvu Crne Gore u Otvorenom Balkanu. Otvoreni Balkan je skup međudržavnih ugovora o kojima treba odlučivati Skupština, kada analiziramo sve argumente – za i protiv”, kazao je Konatar.

On je istakao da je cilj Crne Gore članstvo u Evropsku uniji.

