Kompletiranje Ustavnog preduslov za prevazilaženje krize

Podgorica, (MINA) – Kompletiranje Ustavnog suda osnovni je preduslov za prevazilaženje postojeće političke krize, kao i za rješavanje svih drugih otvorenih pitanja, ocijenjeno je u razgovoru predsjednice Skupštine Danijele Đurović sa ambasadorom Francuske u Crnoj Gori, Kristijanom Timonijeom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je kazala da odlične odnose dvije države karakteriše kontinuirani politički dijalog, saradnja u mnogim oblastima, partnerstvo u okviru NATO-a i podrška Francuske evropskoj integraciji Crne Gore.

Đurović je istakla da Crna Gora cijeni angažman i napore koje Francuska ulaže u politiku proširenja Evropske unije (EU), s posebnim osvrtom na iniciranje nove metodologije u pristupnim pregovorima i aktivno učešće u okviru Berlinskog procesa.

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, ona je ponovila da je kompletiranje Ustavnog suda osnovni preduslov za rješavanje svih ostalih gorućih pitanja u državi.

Đurović je iskazala apsolutnu spremnost da ponovo pokrene politički dijalog sa predstavnicima parlamentarnih partija o svim značajnim pitanjima koja opterećuju državu i da pruži maksimalan doprinos da se nastavi evropski put Crne Gore.

Timonije je, kako se navodi, prenio snažnu poruku podrške Francuske Crnoj Gori i iskazao očekivanje da će ona premostiti trenutnu političku krizu i nastaviti da bude predvodnica Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija.

„Sagovornici su se saglasili da je kompletiranje Ustavnog suda osnovni preduslov za prevazilaženje postojeće političke krize, kao i za rješavanje svih drugih otvorenih pitanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Timonije, u tom smislu, iskazao uvjerenje da će Đurović svojim autoritetom i integritetom doprinijeti postizanju tog cilja i uspješnom nastavku procesa pristupanja Crne Gore EU.

„Što je najvažnije za građane, koji i dalje u velikom procentu podržavaju pristupanje naše zemlje evropskoj porodici naroda“, dodaje se u saopštenju.

