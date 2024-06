Knežević: DNP neće u Vladu ako ne bude izglasana rezolucija o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Demokratska narodna partija (DNP) neće ući u Vladu ako ne bude izglasana rezolucija o genocidu u Jasenovcu, poručio je lider te stranke Milan Knežević.

On je u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti rekao da rezolucija o genocidu u Jasenovcu treba da bude prva na dnevnom redu sjednice Skupštine, a nakon toga na red treba da dođe i inicijativa premijera Milojka Spajića za razrješenje ministra pravde Andreja Milovića.

“Došlo prije Jasenovca ili poslije, DNP želi saslušati argumente i obrazloženje i samog premijera Spajića u vezi sa razrješenjem, ali i Milovića“, rekao je Knežević.

On je kazao da je Milović na konferenciji za novinare prilično uznemirio javnost i saopštio podatke koji bi mogli zainteresovati i Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

Knežević smatra da Milović treba da dođe u parlament.

“Interes javnosti je toliko velik da teško neko može da objasni zašto on tog dana ne bi bio u Skupštini”, rekao je Knežević, prenosi portal Vijesti.

On je najavio da će na kolegijumu insistirati da se Miloviću omogući da učestvuje u raspravi koja se tiče njegove smjene.

Knežević smatra da bi bila “kontrausluga” da se ta rasprava odloži za jul.

“U slučaju da ne dođe do izglasavanja inicijative Spajića, jasno je da Vlada u suštinskom, političkom i institucionalnom smislu više ne može da opstane i nadam se je Spajić dobro izvagao potez koji je potegao”, poručio je Knežević.

Kako je naglasio, očekuje i da Spajić dođe u parlament.

Knežević je istakao da, ako neko misli da će DNP glasati po automatizmu, onda je u grdnoj zabludi.

„Suspendovali smo podršku Vladi Milojka Spajića, preduslov je izglasavanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu, ali svakako želimo čuti obrazloženje i razloge premijera zašto inicira smjenu Milovića i da li oni korespondiraju našim zahtjevima i obrazloženjima koje smo saopštavali ranije”, naveo je Knežević.

On je rekao kako očekuje da će rezolucija o Jasenovcu do kraja juna doći na dnevni red i da je o tome razgovarao sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem.

“Volio bih da to bude 28. juna, za Vidovdan, i da simbolički pošaljemo poruku da se u Jasenovcu desio nezapamćeni genocid, koji mnogi pokušavaju relativizovati i izjednačiti sa nekim zločinima”, dodao je.

Knežević je rekao da ne vidi zašto bi ta rezolucija pravila štetu Crnoj Gori, ako bude usvojena u parlamentu.

On je poručio da DNP neće ući u Vladu ako ne bude izglasana rezolucija o genocidu u Jasenovcu.

