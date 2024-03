Knežević: Milovića smijeniti, uz novog ministra da ide rekonstrukcija

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović treba da bude smijenjen sa te funkcije, a uz imenovanje novog ministra trebalo bi obaviti i rekonstrukciju Vlade, ocijenio je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

Knežević je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da je Milović trebalo da podnese ostavku, ako nema povjerenje stranke koja ga je izabrala.

“Ako već sam neće da podnese ostavku, mislim da je premijer Milojko Spajić trebalo da inicira njegovu smjenu”, dodao je Knežević.

On smatra da je neodrživo to što je Milović isključen iz Pokreta Evropa sad (PES), ali je ostao ministar pravde.

Knežević je ocijenio da postoji ozbiljna nestabilnost u Vladi.

“Podržavamo u ovom trenutku jednu konfuznu i suprotstavljenu Vladu između ministara. Apelujem da dođe do nekog dogovora, pronalaženja zajedničkog imenitelja. Pitanje je da li sam lično zainteresovan da budem dio Vlade koja je stalno u sukobima i rivalitetu””, rekao je Knežević, prenosi portal Vijesti.

On je ocijenio da bi Milovića trebalo smijeniti u narednih mjesec ili mjesec i po, imenovati novog ministra pravde i kroz njegovo imenovanje obaviti i rekonstrukciju izvršne vlasti.

Knežević je istakao da priču o rekonstrukciji nije potegla koalicija Za budućnost Crne Gore, već Spajić.

Kako je ocijenio, zbog stabilnosti bi trebalo što prije da dođe do rekonstrukcije Vlade.

Knežević je govoreći o izboru vršioca dužnosti direktora Uprave policije Aleksandra Radovića, rekao da sama činjenica da postoji kriza u parlamentarnoj većini i Vladi i oročena podrška Demokrata do juna, dovoljno govori da je napravljena politička šteta.

“Napravljena je iz prostog razloga što nije ispoštovan član Zakona o unutrašnjim poslovima”, dodao je Knežević.

On je naglasio da je na vrijeme upozorio Spajića da se čini greška.

“Da smo bili u Vladi, jasno bismo se odredili prema tome i od samog početka ne bismo podržali izbor suprotno zakonu”, naveo je Knežević.

On je kazao da savez konstituenata vlasti u ovom trenutku nije osnažen.

“Da li će ono što će proisteći osnažiti taj savez kroz neku rekonstrukciju i dogovore i razgovore sa konstituentima većina i Vlade, ja to ne znam”, kazao je Knežević.

On smatra da će odluka o izboru Radovića “pasti na bilo kom sudu”.

“Mislim da će se Zoran Brđanin, šta god ko mislio o njemu, opet vratiti na mjesto direktora, upravo zbog postupka koji je na Vladi sproveden, po meni, suprotno zakonu”, dodao je Knežević.

On je rekao da današnji izbor Predraga Burića za generalnog inspektora ANB-a, uz “nepotpuno poštovanje” Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, govori da postoje određene nedostatnosti i da je vrlo izvjesno da će Artan Kurti “ići stazama Brđanina” kad je u pitanju povratak na funkciju.

Knežević je rekao da je Miloš Radinović, kojeg su predložili za ambasadora u Rusiji, najbolje rješenje za tu poziciju.

Kako je kazao, Radinović ima i rusko državljanstvo kojega se htio odreći i to je rekao u razgovoru sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem i ministrom vanjskih poslova Filipom Ivanovićem.

“Rođen je u Crnoj Gori, ima biznis u Rusiji. Predložio sam čovjeka koji bi doprinio odnosima dvije države”, rekao je Knežević, pojasnivši da Radinović nije član DNP-a.

Knežević je rekao da poštuje činjenicu da je Crna Gora članica NATO-a i da neće to preispitivati kad budu u Vladi.

On je istakao da to ne bi preispitivali ni kad bi sami formirali izvršnu vlast.

Knežević je poručio da će DNP otkazati podršku Vladi, ako bude donijeta odluka da crnogorski vojnici idu u Ukrajinu.

On je naveo da, prema njegovim informacijama, predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić sljedeće sedmice treba da bude izabran za sudiju Apelacionog suda.

“Zamislite, čovjek ispod čijeg su kabineta iskopali tunel od 150 metara. Čovjek koji ima prepiske sa Vesnom Medenicom, o tome koga treba da puste da bi donosio sigurne glasove DPS-u i te su prepiske izašle”, rekao je Knežević.

Kako je rekao, to je čovjek koji je učestvovao u potvrđivanju optužnice za državni udar i u mnogim drugim optužnicama i rješenjima o pritvoru.

“Čovjek koji je donio odluku da meni i Nebojšu Medojeviću imunitet traje samo u plenarnoj sali, sad treba da bude za sudiju Apelacionog suda? Bolje da vrate Vesnu Medenicu, bolje da stave Suzanu Mugošu za predsjednicu Vrhovnog suda”, rekao je Knežević.

