Joković: Ne vjerujem da će Đurović biti smijenjena 2. septembra

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade u tehničkom mandatu i lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković kazao je da ne vjeruje da će predsjednica Skupštine Danjela Đurović biti smijenjena na sjednici parlamenta koja je zakazana za 2. septembar.

Joković je u emisiji Intervju na Televiziji Crne Gore rekao da Demokratska partija socijalista (DPS) nije pokrenula inicijativu da se Đurović smijeni, već je to uradio dio stranaka.

Prema ocjeni Jokovića, Đurović je besprekorno radila svoj posao.

“Potpuno je deplasirana priča o njenoj smjeni. SNP nije za to, nanijela bi se šteta opciji od 30. avgusta 2020. godine. Pričaću sa nekim strankama, i vjerujem da do toga neće doći”, naglasio je Joković, prenosi portal RTCG.

Joković je rekao da je izglasavanje nepovjerenja Vladi prošle sedmice pokazatelj kako će se stvari na političkoj sceni Crne Gore odvijati u narednom periodu.

“Oni koji su imali dogovor sa DPS-om, ostali su sami sa tom partijom u sali i na njima je da odrede poteze”, rekao je Joković.

On je kazao da je Vladi izglasano nepovjerenje oko jedan sat poslije ponoći, dodajući da su oko šest ili sedam sati ujutru iz Demokratske Crne Gore dali saopštenje sa sjednice Predsjedništva.

“Pa kad su imali tu sjednicu, oko četiri ili pet sati ujutru? Priča o tome da će odlučiti kako će glasati nakon diskusija služila je da se ne napadaju mnogo, a već su bili donijeli odluku”, kazao je Joković.

On je rekao da ni članstvo Demokrata većinski ne podržava odluke njenih poslanika.

Prema riječima Jokovića, SNP se, u ovom ciklusu neće razdvajati od Građanskog pokreta URA i predsjednika Vlade u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, “poštujući sve što je Abazović uradio za Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) i vladavinu prava u Crnoj Gori”.

“Boli me, kao građanina, što nijesmo svi zajedno više ispoštovali Abazovića. Ne da bi SPC dobila nešto više, nego da bi njen status bio regulisan kao i u slučaju drugih vjerskih zajednica”, kazao je Joković.

On je naveo da u demokratskoj državi ugovor ne može da se mijenja “kako kome padne na pamet”, ali da je DPS dao saopštenje da će raditi na tome da se poništi Temeljni ugovor sa SPC.

Prema riječima Jokovića, ako se DPS u nekoj formi vrati na pozicije odlučivanja, neće prezati od bilo čega da se taj ugovor poništi.

“Kad su cigarete u Crnoj Gori gorele sem kod onih koji ih koriste, osim sada? Jasno je da je ova Vlada uradila mnogo toga na polju sprečavanja šverca cigareta. I to je glavni razlog da se traži nepovjerenje vladi, a povod je bio Temeljni ugovor”, rekao je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS