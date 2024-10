Johanis u srijedu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Rumunije Klaus Johanis boraviće u srijedu u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića.

Milatović će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Johanisa dočekati u Rezidenciji na Cetinju, uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega će uslijediti razgovor dva zvaničnika.

„Nakon upisivanja u knjigu gostiju i sastanka dvije delegacije, šefovi država će imati izjave za javnost“, navodi se u saopštenju.

Kako je najavljeno, poslije konferencije za medije, Milatović i Johanisće će posaditi drvo prijateljstva u dvorištu Rezidencije na Cetinju.

“Na kraju dana, Milatović će prirediti svečani ručak u čast Johanisa”, dodaje se u saopštenju.

Zvanična posjeta Johanisa uslijediće nakon posjete Milatovića Rumuniji početkom marta ove godine.

Iz kabineta Milatovića su kazali da je predstojeća posjeta Johanisa Crnoj Gori potvrda je odličnih i prijateljskih odnosa dvije države i da predstavlja dodatan impuls jačanju međudržavne saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS