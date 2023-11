Izvještaj EK dokaz da su evropske integracije u Crnoj Gori u živom blatu

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori dokaz je da su, od 2020. godine, evropske integracije u Crnoj Gori u živom blatu i da sve dublje tonu, ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Međunarodni sekretar SD Miloš Đuričković rekao je da se rok trajanja 42. i 43. vlade poprilično poklapa i sa izvještajnim periodom, pa da se može smatrati i svojevrsnim epitafom tih vlada.

“Taktika da budemo kao država što gori i time primoramo EU na spašavanje Crne Gore, neinteligentna je i pogubna za građane. Svakako, odlika je nesposobnosti ljudi koji protekle tri godine rukovode državom”, rekao je Đuričković.

On je kazao da su se oni koji su formirali parlamentarnu većinu pobrinuli da Crna Gora ostane u živom blatu.

“Čak i ovakav katastrofalan, izvještaj Evropske komisije jeste pozitivan u odnosu na faktičko stanje u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

