Ivanović: Pridruživanje Crne Gore EU apsolutni prioritet Vlade

Podgorica, (MINA) – Pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU) apsolutni je prioritet nove Vlade, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović na sastanku sa šeficom Delegacije EU u Podgorici Oanom Kristinom Popom.

Ivanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), kazao da je od izuzetne važnosti da se proces pregovora intenzivira i, u što skorijem roku, privede kraju.

„Na toj liniji je istakao da će, vođeni značajem ispunjavanja obaveza u oblasti vladavine prava, kao i ostalim poglavljima iz pregovaračkog procesa, Vlada raditi na objedinjavanju svih institucionalnih i društvenih kapaciteta u cilju ostvarivanja vidljivih i konkretnih rezultata, koji će Crnu Goru približiti članstvu u EU“, kaže se u saopštenju.

Popa je, kako se navodi, istakla da EU čvrsto vjeruje u evropsku budućnost Crne Gore i Zapadnog Balkana.

Ona je kazala da je zadovoljna što je evropska integracija ključni prioritet nove Vlade, i da je uvjerena da će zajednički napori, uz visoku podršku javnosti pridruživanju Crne Gore Uniji, doprinijeti rezultatima koji će ubrzati put ka EU.

Iz MVP-a su kazali da je tokom sastanka bilo riječi i o finansijskim instrumentima i programima podrške koji su na raspolaganju Crnoj Gori.

