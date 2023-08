Ivanović: Nema sumnje da će Crna Gora dobiti evropsku vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će dobiti stabilnu i kompetentnu vladu, koja će svim građanima omogućiti bolji život i dodatno izgraditi međunarodni imidž države, kazao je poslanik i član Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES) Filip Ivanović.

On je rekao da je PES dobio najveću podršku građana na izborima 11. juna zahvaljujući jasnoj i preciznoj platformi poboljšanja životnog standarda građana, odlučnog napretka u procesu evropskih integracija i beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Ovi ciljevi su nedvosmisleno određeni u programskim dokumentima Pokreta, ali i u principima, na osnovu kojih Evropa sad pregovara s drugim političkim subjektima o formiranju 44. Vlade Crne Gore”, naveo je Ivanović na Tviteru /Twitter/.

Kako je kazao, činjenica da će lider PES-a Milojko Spajić biti predsjednik, a PES najveći konstituent te vlade, garancija je da će ti ciljevi i principi biti u potpunosti implementirani.

“Puna posvećenost evropskoj agendi, uz kredibilno članstvo u NATO, jeste i biće ključni vanjskopolitički prioriteti kako Evrope sad, tako i svake vlade koju Pokret bude predvodio”, rekao je Ivanović.

On je dodao da zalaganje za evropske vrijednosti takođe podrazumijeva i uspostavljanje vladavine prava, iskorjenjivanje korupcije i raskid sa svim lošim praksama koje su, prema riječima Ivanovića, decenijama opterećivale društvo i urušavale crnogorske institucije.

Ivanović je istakao da PES pregovore o formiranju vlade vodi samostalno i principijelno, na bazi jasnog programa i uz poštovanje pomenutih vanjskopolitičkih i unutarpolitičkih prioriteta.

“Stoga držimo da nema nikakve sumnje da će Crna Gora u konačnom dobiti stabilnu i kompetentnu vladu, koja će svim građanima omogućiti bolji život i dodatno izgraditi međunarodni imidž naše države”, zaključio je Ivanović.

