Ivanović: Crna Gora posvećena zaštiti svih vjerskih zajednica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao multietnička i multikonfesionalna država, posvećena je zaštiti i valorizaciji duhovne i kulturne tradicije svih vjerskih zajednica, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Ivanović je to rekao na sastanku sa sekretarom za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama Svete Stolice monsinjorom Polom Ričardom Galagerom koji boravi u četvorodnevnoj posjeti Crnoj Gori.

On je naglasio da Crna Gora izuzetno uvažava ugled, posvećenost i konstruktivnu ulogu Svete Stolice u rješavanju različitih političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih pitanja na globalnom nivou.

Ivanović je ocijenio da je posjeta Galagera dokaz obostrane posvećenosti njegovanju dijaloga na visokom nivou.

On je podsjetio da je prvi konkordat između Crne Gore i Svete Stolice potpisan 1886. u vrijeme Knjaževine Crne Gore.

Prema riječima Ivanovića, potpisivanje Temeljnog ugovora sa Svetom stolicom 2011. godine i osnivanje Mješovite komisije za njegovu primjenu, predstavljaju snažan temelj za produbljivanje i unaprjeđenje odnosa dvije zemlje.

Galager je kazao da je posjeta potvrda veza, saradnje i prijateljstva koje postoji između Crne Gore i Svete Stolice.

„Naša je namjera da dalje razvijamo odnose u oblastima od zajedničkog interesa. Najbolji rezultat dosadašnje saradnje jeste Temeljni ugovor potpisan 2011. godine i raduje me što ćemo sjutra održati i šestu sjednicu Mješovite komisije“, rekao je Galager.

On je naglasio da je rad Mještovite komisije još jedna potvrda da Crna Gora poštuje sve vjerske zajednice i punu slobodu vjeroispovijesti, u skladu sa principima vladavine prava.

Galager je istakao i da Sveta Stolica podržava Crnu Goru u nastojanjima da postane članica Evropske unije.

Na sastanku je saopšteno da da veoma važan segment odnosa Crne Gore i Svete stolice predstavlja saradnja u oblasti kulture.

„Nastojimo valorizovati duboke istorijske veze i bogato kulturno nasljeđe koje te veze prožima, a u tom kontekstu, izuzetno je značajna saradnja koju su ostvarili naš Državni arhiv i

Istorijski institut sa Vatikanskim arhivom,“ kazao je Ivanović.

Iz MVP su rekli da je na sastanku razgovarano i o aktivnoj ulozi Svete Stolice kao stalnog posmatrača pri Ujedinjenim nacijama (UN i kandidaturi Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti UN-a 2026. i 2027. godine.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja i o aktuelnim globalnim krizama i važnosti zajedničkog rada na jačanju solidarnosti, dijaloga i zaštite poštovanja ljudskih prava“, kaže se u saopštenju.

Ivanović i Galager će sjutra u Podgorici predsjedavati šestoj Mješovitoj komisiji za implementaciju Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice.

