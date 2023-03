Incident na Cetinju pokušaj da se zaoštre tenzije i država vrati u nestabilnost

Podgorica, (MINA) – Incident na Cetinju tokom posjete predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića, samo je jalovi pokušaj da se zaoštre tenzije i Crna Gora vrati u nestabilnost, poručili su iz te partije.

Oni su ocijenili da su instruisane verbalne provokacije, kojima je večeras na Cetinju pribjegla manja grupa, odraz nemoći naručilaca da zaustave svoj apsolutni gubitak vlasti.

Iz PES-a su kazali da sumnjaju da su provokacije bile naručene od političkih subjekata koji su odgovorni za ekonomsku i privrednu devastaciju Cetinja.

“Sigurni smo da ti večerašnji ataci, od okupljene grupe, nemaju nikakve veze sa ostalim građanima crnogorske Prijestonice, kojima je dosta tenzija i podjela”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, relativno mirna kampanja kojom dominiraju ekonomske teme, nije u interesu onima koji su tri decenije vladali zahvaljujući podjelama.

“Današnji incident je samo jalovi pokušaj da se zaostre tenzije i naša zemlja vrati u nestabilnost”, smatraju u PES-u.

Iz te partije su kazali da su građani Cetinja i Crne Gore čvrsto opredijeljeni da retrogradne političare pošalju u prošlost i da podršku daju kandidatu koji će se zalagati za svijetlu evropsku budućnost i smirivanje tenzija u Crnoj Gori.

