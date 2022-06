Imenovan žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade

Podgorica, (MINA) – Skupština je usvojila odluku o imenovanju predsjednika i šest članova žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade.

Za predsjednicu žirija imenovana je Jasmina Nikčević, a za članove Maja Kostić Mandić, Ivan Jovović, Filip Ivanović, Aldemar Ibrahimović, Jadranka Selhanović i Janko Ljumović, prenosi portal RTCG.

Za imenovanje žirija glasala su 43 poslanika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS