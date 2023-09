Ibrahimović: UK partner Crne Gore na putu ka bržoj demokratizaciji društva

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeno Kraljevstvo je partner i prijatelj Crnoj Gori na putu ka bržoj demokratizaciji društva, osnaživanju institucija, vladavini prava, kao i bržem ekonomskom razvoju države, kazao je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

On je to kazao u razgovoru sa novom britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Don Meken.

Ibrahimović je čestitao Meken stupanje na dužnost, dodajući da Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju odlične bilateralne odnose.

“On je istakao da je Ujedinjeno Kraljevstvo partner i prijatelj državi Crnoj Gori na putu ka bržoj demokratizaciji društva, osnaživanju institucija, vladavini prava, kao i bržem ekonomskom razvoju Crne Gore”, saopšteno je iz BS.

Ibrahimović i Meken su, kako se navodi, razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji, ali i ekonomskim odnosima dvije države.

Oni su kazali da uvijek postoji potencijal da se poveća broj investitora iz Ujedinjenog Kraljevstva u različitim oblastima, posebno u turizmu ili obnovljivim izvorima energije.

