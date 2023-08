Ibrahimović: BS će podržati Spajića za mandatara

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) podržaće lidera Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića za mandatara, rekao je predsjednik BS Ervin Ibrahimović.

On je to rekao novinarima na Cetinju, nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Miltovićem koji je otpočeo konsultacije o mandataru za sastav nove vlade.

Ibrahimović je kazao da je sa Milatovićem razmijenio stavove i razmišljanja o potencijalnom mandataru i kako bi 44. vlada trebalo da izgleda.

On je rekao da je zadovoljan time kako predsjednik države misli da treba da izgleda vlada.

“Što je slično sa našim principima i stavom da PES, kao partija koja je dobila povjerenje od građana, treba da predloži mandatara. Moj stav je bio da Spajić kao nosilac liste treba da dobije povjerenje za mandatara”, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da je BS jasno rekla da će podržati Spajića za mandatara, poštujući sve demokratske principe.

“Pažljivo čitajući ono što je PES pričao tokom kampanje, vidio sam da nije u koliziji sa onom za šta se BS svih ovih godina zalaže, a to su evropske vrijednosti, vladavina prava, jednakost u državi”, kazao je Ibrahimović.

Upitan o čemu je razgovarao sa Spajićem na nedavnom sastanku, Ibrahimović je podsjetio na njegovu izjavu od prije sedam dana kada je rekao da se mora poštovati Ustav i da treba ići korak po korak.

“Tada sam rekao da treba da se usaglasimo oko principa, pa treba da se dogovorimo oko mandatara, pa da nam on kaže koji su to principi kako će da izgledati sastav vlade, a nakon toga i o resorima”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je prvi korak skoro završen i da sada treba doći većine od 41, “a poslije ćemo pričati i o resorima i onom što je prihvatljivo za BS”.

Ibrahimović je kazao da je za BS jasno kako vlada treba da izgleda.

“Ona treba da bude evropska, NATO, mora poštovati vladavinu prava”, dodao je Ibrahimović.

On je kazao da je u razgovoru sa kolegama iz manjinskih stranaka zaključio da su i oni skoro istog stava kao i BS, i da podrška Spajiću raste.

“I oni će imati konsultacije sa predsjednikom države i reći kako gledaju ko treba da bude mandatar. Važno je pomenuti da je ono za šta se zalagala BS i vrijednosti koje je promovisala, i sve što je radila, bilo za interese građana i za prosperitet Crne Gore”, rekao je Ibrahimović.

Govoreći o sastanku sa predstavnicima koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), Ibrahimović je rekao da je imao neformalni sastanak sa liderima te koalicije Milanom Kneževićem i Andrijom Mandićem.

“Imali smo neformalne razgovore oko konstitutivne sjednice Skupštine i o tome kako gledamo na potencijalni sastava vlade ali ništa konkretno”, rekao je Ibrahimović.

Odgovarajući na pitanje da li bi za BS bio problem da ZBCG bude u vladi, Ibrahimović je rekao da njima mogu biti partneri oni koji njeguju NATO i evropske vrijednosti.

“Ne posmatramo odvojeno nijednu partiju, gledamo za šta se zalažu i za koje principe”, kazao je Ibrahimović.

On je dodao da “prvo treba da dobijemo mandatara”.

“Pa neka nas on ubijedi i nek nam predloži kako treba da izgleda sastav vlade, pa ćemo se kasnije na organima partije izjasniti da li nam je prihvatljivo to ili ne”, zaključio je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS