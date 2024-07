Hajduković: Poslanici da reaguju kako bi se preispitao rad žirija

Podgorica, (MINA) – Naučnik Dragan Hajduković pozvao je poslanike da reaguju kako bi se preispitao rad žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, navodeći da će sve sem poništavanja odluka žirija i donošenja nove, istorija zapamtiti kao njihovo saučesništvo u ponižavanju Crne Gore i stvaralaštva.

Hajduković je u pismu poslanicima naveo da je ovogodišnji žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade donio odluku bez prethodnog čitanja velike većine od 56 priloženih kandidatura.

“Ne dovodim u pitanje autonomno pravo žirija da donese odluku, ali žiri nema pravo da donese odluku bez prethodnog pažljivog čitanja svih 56 obrazloženja i bar prelistavanja mnogo obimnijih priloženih dokaza koji su po uslovima konkursa bili obavezni”, rekao je Hajduković.

On je naglasio da ne osuđuje žiri zbog pogrešne odluke, nego zbog neosporne činjenice da žiri uopšte nije radio svoj posao.

“Lako je dokazati da su odbacivali kandidate bez prethodnog čitanja datih obrazloženja i priloženih dokaza”, dodao je Hajduković.

Kako je kazao, odluku o dodjeli trinaestojulskih nagrada žiri je donio za nepuna 2 dana.

“Pošto je ove godine bilo ukupno 56 nominacija za trinaestojulskenagrade, takva brzina rada je potpuno nemoguća”, rekao je Hajduković.

On je naveo da su, na primjer, potrebna dva sata da laik koji ne poznaje njegova životna ostvarenja pažljivo pročita obrazloženje napisano na tri strane i prelista brojne priložene dokaze, koji sadrže kopije izabranih naučnih radova, nekoliko knjiga i primjere značajne svjetske medijske pažnje posvećene njegovim ostvarenjima.

“Dakle, za ozbiljnu ocjenu 56 nominacija, potrebno je minimum 100 sati rada svakog člana žirija, ato znači minimum deset dana po deset radnih sati. Uz ozbiljni danonoćni rad, žiri je odluku mogao donijeti tek 6. jula, a donijeli su je 27 juna”, rekao je Hajduković.

Kako je naveo, nevjerovatna brzina kojom je donijeta odluka je neoboriv dokaz zaključka da žiri nije izvršio elementarnu dužnost i obavezu da pazljivo pročita obrazloženje za svaku od ukupno 56 nominacija i da bar prelista obimne priložene dokaze koji su bili obavezni za kandidaturu.

“Zbog toga zahtijevam da u okviru svojih ovlašćenja munjevito reagujete i preduzmete mjere da se preispita rad žirija i ponište njegove odluke, makar cijena bila i da se trinaestojulske nagrade ove godine dodijele sa deset do 20 dana zakašnjenja”, naveo je Hajduković.

On je zaključio da će sve sem poništavanja odluka žirija i donošenja nove odluke o nagradama, istorija zapamtiti kao saučesništvo poslanika u ponižavanju Crne Gore i ponižavanju stvaralaštva i stvaralaca.

